https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2010107238.html

Спецоперация, 8 апреля: ВС России освободили Гуево в Курской области

Спецоперация, 8 апреля: ВС России освободили Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025

Спецоперация, 8 апреля: ВС России освободили Гуево в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гуево в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:37:00+03:00

2025-04-08T19:37:00+03:00

2025-04-08T19:37:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Гуево в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1265 военнослужащих, следует из сводки оборонного ведомства. Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области, сообщили в МО РФ. Курское направление Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево в Курской области. Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". Мотострелки 22-го полка в ходе зачистки в селе Гуево Курской области обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран членов блока НАТО, рассказал агентству офицер ВС РФ. Военнослужащие подразделений группировки войск "Север", продолжая разгром формирований ВСУ, освободили населённый пункт Гуево Курской области и захватили несколько важных укреплённых позиций украинских боевиков. "В настоящее время улицы в населенном пункте Гуево контролируются подразделениями 22-го мотострелкового полка, а также 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии. Преодолевая упорное сопротивление противника в окрестностях и в населённом пункте Гуево, штурмовым группам 22-го мотострелкового полка группировки удалось прорвать линию обороны ВСУ, вклиниться в его боевые порядки и уничтожить его в населенном пункте", - сказал на видео МО РФ командир полка с позывным "Апостол". За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА. Удары ВСУ по объектам энергетики Российские объекты энергетики за минувшие сутки дважды подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Как отметили в оборонном ведомстве, в результате атак ВСУ отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС – Металлургическая" филиала ПАО "Россети" – Черноземное ПМЭС, а также по причине атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора. Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, добавили в ведомстве. Следующий раунд пройдет в Стамбуле В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, он пройдет в Стамбуле, сообщили в МИД России. Российскую делегацию на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, сообщили в МИД. На консультациях продолжится предметная работа по устранению многочисленных проблем в вопросе работы дипломатов двух стран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что следующие российско-американские контакты пройдут по линии министерства иностранных дел России. РФ ценит позицию БРИКС Россия ценит взвешенную позицию стран БРИКС по украинскому конфликту, заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев на презентации доклада в дискуссионном клубе "Валдай". Су-шерпа напомнил об инициативах по урегулированию конфликта, которые предлагали Индия, страны Африки в рамках мирной миссии, а также меморандум КНР и Бразилии по Украине. "Мы не навязываем нашим партнерам, как они должны действовать в той же Генассамблее (ООН - ред.)", - добавил Князев. США передислоцируют войска в Польше Передислокация американских войск из Ясенки под польским Жешувом является очередным этапом сокращения их военного присутствия, связанного с поддержкой Украины, такое мнение высказал агентству PAP аналитик, руководитель отдела безопасности и международных отношений портала Polityka Insight Марек Сверчиньский. Ранее командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) объявило о планируемом перемещении американского персонала и военной техники из Ясенки в другие места в Польше. Ясенка с начала специальной военной операции является логистическим хабом, через нее проходит более 90% вооружения и военной техники, которые страны НАТО поставляют Украине. Сверчиньский считает, что эта передислокация не является прямым результатом политики президента США Дональда Трампа, поскольку постепенное принятие НАТО ответственности за все аспекты поддержки Украины было согласовано еще на саммите в Вашингтоне в 2024 году. Аналитик отметил, что вывод американских войск из Жешува соответствует стратегии нынешней администрации по сокращению участия и расходов. По его мнению, администрация Трампа будет стремиться сократить численность войск, размещенных в Европе, и этому будет способствовать возможное соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Как отметил аналитик, жешувский контингент, насчитывающий несколько сотен солдат, будет переброшен в другие места на территории Польши. При этом количество американских солдат на территории Республики Польша не уменьшится, уточнил он. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что американские войска, выводимые из района аэропорта Ясенка на границе с Украиной, не покинут Польшу. По его словам, это не вывод войск. В минобороны республики также подтвердили, что американские войска останутся на территории Польши. Вместо дненежного довольствия Украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, пишет, что минобороны страны расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на 2025 год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен, или почти 4,9 миллиарда долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. Бельгия выделит Украине миллиард евро Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе своего визита на Украину объявил о выделении пакета помощи в размере 1 миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных активов России. По словам де Вевера, Бельгия планирует ежегодно выделять Украине такую сумму в виде помощи. Бельгийского премьера в поездке сопровождают министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности. В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25% на доходы от финансовых услуг. Таким образом, 1 миллиард евро в год из 4 миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения поступает в бельгийскую казну. В 2023 году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву. Кроме того, по просьбе украинской стороны в Киев направились представители оборонной промышленности Бельгии для обсуждения возможного сотрудничества на фоне сокращения помощи от США. Правительство де Вевера, сформированное менее двух месяцев назад, в своей программе заявило о намерении "сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины, а также сохранить и расширить санкции против России". При этом правительство планирует значительно сократить социальные расходы, увеличив траты на военные цели. Бельгия поставляет Украине стрелковое оружие, автомобильную технику, подводные дроны, топливо, медицинское оборудование, однако эта помощь была значительно меньше объемов, выделяемых соседними государствами ЕС. Предыдущее бельгийское правительство обещало поставить Украине самолеты F-16 в 2024 году, но так и не смогло выполнить свое обещание.

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Российский флаг в центре Гуево в Курской области Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села. 2025-04-08T19:37 true PT1M40S

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