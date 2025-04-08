https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009936122.html
ВС России взяли в плен под Часовым Яром боевиков ВСУ
ВС России взяли в плен под Часовым Яром боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России взяли в плен под Часовым Яром боевиков ВСУ
Военнослужащие 3-го армейского корпуса ВС РФ действуя в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром взяли в плен двух боевиков киевского режима из 5-й... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:26:00+03:00
2025-04-08T06:26:00+03:00
2025-04-08T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие 3-го армейского корпуса ВС РФ действуя в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром взяли в плен двух боевиков киевского режима из 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Военнопленные заявили РИА Новости, что добровольно сложили оружие, осознавая полную бесперспективность сопротивления. "Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее", - сказал один из пленных украинских штурмовиков. Подразделения ВС РФ группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР. В районе Часова Яра противник потерял около трехсот человек убитыми.
https://ria.ru/20250408/naemniki-2009934796.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли в плен под Часовым Яром боевиков ВСУ
ВС России взяли в плен под Часовым Яром боевиков штурмовой бригады ВСУ