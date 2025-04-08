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БПЛА "Центра" оказывают поддержку штурмовикам под Красноармейском - РИА Новости, 08.04.2025
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05:11 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932553.html
БПЛА "Центра" оказывают поддержку штурмовикам под Красноармейском
БПЛА "Центра" оказывают поддержку штурмовикам под Красноармейском - РИА Новости, 08.04.2025
БПЛА "Центра" оказывают поддержку штурмовикам под Красноармейском
Расчеты БПЛА ZALA и дрона-камикадзе "Молния-2" поддерживают наступающие штурмовые группы на красноармейском направлении зоны СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:11:00+03:00
2025-04-08T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Расчеты БПЛА ZALA и дрона-камикадзе "Молния-2" поддерживают наступающие штурмовые группы на красноармейском направлении зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA навели огонь артиллерии на опорный пункт, а расчет дрона-камикадзе "Молния-2" уничтожил огневые точки и технику ВСУ, тем самым осуществив огневую поддержку наступающих штурмовых подразделений на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что операторы БПЛА ZALA обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ, замаскированные в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии, которые при постоянной корректировке с беспилотника оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ. "Также, в ходе воздушной разведки, была выявлена ротация личного состава ВСУ и погрузка техники, операторы БПЛА ZALA передали информацию и координаты расчету дрона-камикадзе "Молния-2". В результате слаженных и оперативных действий боевики ВСУ были уничтожены дроном-камикадзе "Молния-2", несущим на себе термобарические снаряды ПГ-7ВР", – рассказали в оборонном ведомстве.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БПЛА "Центра" оказывают поддержку штурмовикам под Красноармейском

Минобороны: БПЛА "Центра" оказывают поддержку штурмовикам под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Расчеты БПЛА ZALA и дрона-камикадзе "Молния-2" поддерживают наступающие штурмовые группы на красноармейском направлении зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA навели огонь артиллерии на опорный пункт, а расчет дрона-камикадзе "Молния-2" уничтожил огневые точки и технику ВСУ, тем самым осуществив огневую поддержку наступающих штурмовых подразделений на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что операторы БПЛА ZALA обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ, замаскированные в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии, которые при постоянной корректировке с беспилотника оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ.
"Также, в ходе воздушной разведки, была выявлена ротация личного состава ВСУ и погрузка техники, операторы БПЛА ZALA передали информацию и координаты расчету дрона-камикадзе "Молния-2". В результате слаженных и оперативных действий боевики ВСУ были уничтожены дроном-камикадзе "Молния-2", несущим на себе термобарические снаряды ПГ-7ВР", – рассказали в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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