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Состояние Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября - РИА Новости, 08.04.2025
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08:56 08.04.2025 (обновлено: 11:17 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sostojanie-2009945151.html
Состояние Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября
Состояние Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября - РИА Новости, 08.04.2025
Состояние Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября
Состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index РИА Новости, 08.04.2025
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Состояние главы Tesla Inc. Илона Маска опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов впервые с ноября &lt;...&gt;. В понедельник Маск потерял 4,4 миллиарда долларов после того, как акции Tesla продолжили падение, в результате чего его общее состояние составило 297,8 миллиарда долларов", — говорится в публикации.Акции Tesla дешевели три торговые сессии подряд, суммарно за это время стоимость бумаг опустилась на 17,5%. На мировых рынках отмечалась масштабная распродажа, которая привела как к падению стоимости акций, так и к удешевлению нефти, золота и меди.Уход инвесторов от риска был связан с тем, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных тарифов в размере 34% на все товары из Штатов. Глава Белого дома при этом пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. Риски торговой войны усилили опасения за перспективы мировой экономики и торговли. Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре прошлого года — тогда оно составляло 486 миллиардов долларов. С начала 2025-го показатель снизился на 135 миллиардов, или на 31,1%, свидетельствуют данные BBI.
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сша, китай, пекин, илон маск, дональд трамп, tesla motors, spacex, в мире, экономика
США, Китай, Пекин, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, SpaceX, В мире, Экономика
Состояние Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября

Состояние Маска упало ниже отметки в 300 миллиардов долларов впервые с ноября

© Getty Images / Win McNameeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / Win McNamee
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
"Состояние главы Tesla Inc. Илона Маска опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов впервые с ноября <...>. В понедельник Маск потерял 4,4 миллиарда долларов после того, как акции Tesla продолжили падение, в результате чего его общее состояние составило 297,8 миллиарда долларов", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины, пишет Washington Post
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Акции Tesla дешевели три торговые сессии подряд, суммарно за это время стоимость бумаг опустилась на 17,5%. На мировых рынках отмечалась масштабная распродажа, которая привела как к падению стоимости акций, так и к удешевлению нефти, золота и меди.
Уход инвесторов от риска был связан с тем, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных тарифов в размере 34% на все товары из Штатов. Глава Белого дома при этом пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. Риски торговой войны усилили опасения за перспективы мировой экономики и торговли.
Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре прошлого года — тогда оно составляло 486 миллиардов долларов. С начала 2025-го показатель снизился на 135 миллиардов, или на 31,1%, свидетельствуют данные BBI.
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