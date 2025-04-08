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Солнцев обсудил работу оренбургского филиала фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 08.04.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:42 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/solntsev-2010085628.html
Солнцев обсудил работу оренбургского филиала фонда "Защитники Отечества"
Солнцев обсудил работу оренбургского филиала фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 08.04.2025
Солнцев обсудил работу оренбургского филиала фонда "Защитники Отечества"
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил работу и планы по развитию регионального филиала фонда "Защитники Отечества" с его руководителем... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:42:00+03:00
2025-04-08T17:42:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил работу и планы по развитию регионального филиала фонда "Защитники Отечества" с его руководителем Еленой Нефедовой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Деятельность фонда “Защитники Отечества” – важный вектор работы, который задал президент России Владимир Владимирович Путин. К бойцам специальной военной операции и их семьям – особое внимание на уровне государства и региона. Так и должно быть в отношении тех, кто защищает нашу Родину и мирных жителей. Ребята возвращаются с передовой, и необходимо обеспечить их благополучие по всем направлениям", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Бойцы СВО и их близкие обращаются в филиал фонда по вопросам прохождения медицинской и социальной реабилитации, получения необходимых лекарств, оказания психологической помощи. Также фонд оказывает содействие в получении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Выстроена работа и по решению вопросов с переобучением и трудоустройством бойцов.
https://ria.ru/20250407/solntsev-2009819266.html
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оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев обсудил работу оренбургского филиала фонда "Защитники Отечества"

Солнцев и Нефедова обсудили работу филиала фонда "Защитники Отечества"

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил работу и планы по развитию регионального филиала фонда "Защитники Отечества" с его руководителем Еленой Нефедовой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Деятельность фонда “Защитники Отечества” – важный вектор работы, который задал президент России Владимир Владимирович Путин. К бойцам специальной военной операции и их семьям – особое внимание на уровне государства и региона. Так и должно быть в отношении тех, кто защищает нашу Родину и мирных жителей. Ребята возвращаются с передовой, и необходимо обеспечить их благополучие по всем направлениям", – приводит пресс-служба слова Солнцева.
Бойцы СВО и их близкие обращаются в филиал фонда по вопросам прохождения медицинской и социальной реабилитации, получения необходимых лекарств, оказания психологической помощи. Также фонд оказывает содействие в получении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Выстроена работа и по решению вопросов с переобучением и трудоустройством бойцов.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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