"Это обсуждали еще с Ельциным". Какое соглашение Трамп захотел от России
Пятнадцать лет назад Россия и США подписали договор СНВ-3
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Ограничение ядерных арсеналов всегда было непростой задачей для Москвы и Вашингтона. Такая же сложная судьба у договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ). Последний — третий — истекает меньше чем через год. Впрочем, шанс на продление остается. Об одном из главных соглашений России и США — в материале РИА Новости.
Не без хитрости
Гонка вооружений по-прежнему в повестке мировых держав. Ядерное оружие — одновременно угроза взаимного уничтожения и последний сдерживающий фактор глобальной войны. Договоры о СНВ до недавнего времени помогали контролировать мировую нуклеаризацию. Третий 8 апреля 2010-го в Праге подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)
"Мы получили документ, который в полной мере выдерживает баланс интересов России и США. Главное, что здесь нет выигравших и проигравших", — заявил тогда Медведев.
Стороны договорились сократить арсеналы до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. А также до 800 пусковых установок и 1550 единиц ядерных боезарядов.
Москва тогда уступала Вашингтону в ракетах и бомбардировщиках (521 против 882). То же касалось и всего остального.
СНВ-III сроком на десять лет вступил в силу 5 февраля 2011-го. "Под нож" пошли российские межконтинентальные ракеты "Тополь" и американские "Минитмен", БРПЛ "Булава" и "Трайдент-II", а также бомбардировщики Ту-95МС и B-52.
Москва выполнила обязательства еще в 2018-м. Силы стали более сбалансированными. При этом в 2022-м отмечалось, что Россия, не нарушая соглашения, превзошла США по числу боезарядов — 1549 против 1420. Однако американцы сохранили преимущество в ракетах, бомбардировщиках и пусковых установках.
Но Вашингтон хитрил. Пятьдесят пусковых установок для "Трайдентов" и 41 бомбардировщик В-52Н в одностороннем порядке исключили из списка сокращений, объявив их "переоборудованными". США также отказались ликвидировать четыре шахтные установки, предназначенные для обучения, переименовав их в непредусмотренные договором "учебные шахты". Российский МИД сообщал: превышение американской стороной разрешенных вооружений — 101 единица.
Трудный разговор
Третьему соглашению о наступательных вооружениях предшествовал провал второго, подписанного Борисом Ельциным и Джорджем Бушем — старшим в 1993-м. После выхода США из Договора по ПРО в июне 2002-го Россия заявила, что обязательства перед СНВ-II соблюдать не будет.
Вместо него Владимир Путин и Буш-младший заключили дополнительный Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНП), ограничивающий число развернутых ядерных боезарядов у каждой стороны до 1700-2200.
О новом соглашении заговорили только в 2009-м, когда выходил срок СНВ-I. Над условиями работали в течение года на конфиденциальных встречах в Риме и Женеве. Примечательно, что планы СНВ-III еще в 1997-м обсуждали Ельцин и Клинтон. Впрочем, с тех пор ситуация сильно изменилась.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкБилл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции
Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции
Несмотря на сложность взаимоотношений с администрацией Джо Байдена, в 2021-м все-таки удалось договориться о продлении СНВ еще на пять лет, до февраля 2026-го.
"Мы согласились, что вместе сможем справиться с критическими глобальными вызовами, которые требуют от США и России совместной работы", — говорил тогда Байден.
Однако США вновь поставили судьбу соглашения на кон.
Ограничения соблюдаются
Учитывая американские санкции и в целом недружественный курс Вашингтона, с августа 2022-го Россия вывела свои объекты из-под инспекций. При этом российские специалисты уже не могли работать в США из-за санкционных ограничений. Спустя полгода Москва приостановила участие в соглашении.
"Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса", — заявил Путин.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
В декабре 2024-го глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва, несмотря на приостановку соглашения, придерживается количественных ограничений СНВ. Министр подчеркнул: пока американцы не откажутся от антироссийского курса, переговоров не будет.
США, одновременно стремясь к "стратегическому поражению России", требовали в рамках СНВ допуск на российские ядерные объекты. Для российской стороны это было недопустимо, но Вашингтон упорно не желал слушать доводы.
Потребуются годы
Кремль не отказывалcя от продолжения диалога о стратегической стабильности. Сейчас команда Дональда Трампа выражает заинтересованность в таких переговорах, в отличие от предыдущей администрации. Возобновление СНВ снова возможно.
Американский лидер выступает не только за сокращение вооружений, но и поддерживает полный отказ от ядерного оружия в мире.
Президент США Дональд Трамп
"Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятным достижением", — заявил Трамп, подчеркнув "сумасшедшую мощность" ядерных вооружений.
В США вопрос о необходимости СНВ поднимают обе партии. В феврале десятки конгрессменов-демократов призвали госсекретаря Марко Рубио работать над этим, подчеркнув историческую возможность "президента-республиканца" Трампа договориться с Россией о соблюдении ограничений.
Впрочем, в США сомневаются, что заключить новое соглашение удастся до истечения действующего. Даже при сильной заинтересованности сторон нужно много времени и усилий.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРакетный комплекс стратегического назначения "Тополь"
Ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь"
"Могут потребоваться длительные переговоры на протяжении месяцев, если не лет", — рассказывал РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
Однако он не исключил согласия российского и американского лидеров соблюдать уже действующие ограничения, а также возобновить обмен данными и инспекции.
В остальном дальнейшая судьба СНВ связана с развитием российско-американского диалога, который только начинает восстанавливаться. В 2021-м Россия предлагала подключить к обсуждению нового соглашения всю "ядерную пятерку", куда также входят Китай, Великобритания и Франция. Учитывая планы Парижа разместить ядерное оружие на границе с ФРГ к 2035-му, сейчас Запад вряд ли готов к таким разговорам.