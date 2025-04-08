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Москвичи пересели на городской транспорт из-за апрельского снегопада

Москвичи пересели на городской транспорт из-за апрельского снегопада - РИА Новости, 08.04.2025

Москвичи пересели на городской транспорт из-за апрельского снегопада

Москвичи пересели на городской транспорт на фоне апрельского снегопада, количество личного транспорта в городе уменьшилось, при этом увеличилось число... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:16:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичи пересели на городской транспорт на фоне апрельского снегопада, количество личного транспорта в городе уменьшилось, при этом увеличилось число электробусов и автобусов, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сегодня городской транспорт вышел в несколько увеличенном объёме, с учётом того, что скорости в Москве сильно снижены. Много уборочной техники работает в городе. Но при этом количество личного транспорта уменьшилось, то есть, люди пересели на метро, в первую очередь, и на наземный городской транспорт, не поехали на личных машинах", - рассказал Ликсутов. Заммэра подчеркнул, что многие автовладельцы уже поменяли резину с зимней на летнюю, поэтому добираться на городском транспорте им надежнее и безопаснее в такую погоду. "Но надеемся, что лето все равно приближается. И солнечные дни нас обязательно порадуют в самое ближайшее время", - добавил он.

https://ria.ru/20250407/moskva-2009758275.html

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общество, москва, максим ликсутов , городское хозяйство москвы, россия, погода