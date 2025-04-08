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В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС пострадали полицейские - РИА Новости, 08.04.2025
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08:51 08.04.2025 (обновлено: 10:29 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sk-2009944624.html
В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС пострадали полицейские
В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС пострадали полицейские - РИА Новости, 08.04.2025
В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС пострадали полицейские
Житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:51:00+03:00
2025-04-08T10:29:00+03:00
происшествия
россия
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр - РИА Новости. Житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, сообщает СУСК РФ по республике."В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован", — сообщает региональный СУСК в своем Telegram-канале.По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС пострадали полицейские

В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС полицейские получили ножевые ранения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник Следственного комитета. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр - РИА Новости. Житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, сообщает СУСК РФ по республике.
"В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован", — сообщает региональный СУСК в своем Telegram-канале.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).
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