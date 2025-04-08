https://ria.ru/20250408/sk-2009944624.html

В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС пострадали полицейские

В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС пострадали полицейские - РИА Новости, 08.04.2025

В Чечне при нападении мужчины на пост ДПС пострадали полицейские

Житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:51:00+03:00

2025-04-08T08:51:00+03:00

2025-04-08T10:29:00+03:00

происшествия

россия

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ГРОЗНЫЙ, 8 апр - РИА Новости. Житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, сообщает СУСК РФ по республике."В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован", — сообщает региональный СУСК в своем Telegram-канале.По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html

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происшествия, россия