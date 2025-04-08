https://ria.ru/20250408/sitnikov-2010087723.html

Ситников обсудил с молодыми специалистами перспективы развития IT-отрасли

Ситников обсудил с молодыми специалистами перспективы развития IT-отрасли - РИА Новости, 08.04.2025

Ситников обсудил с молодыми специалистами перспективы развития IT-отрасли

Губернатор Костромской области обсудил с молодыми специалистами научно-производственного предприятия "ЮвелирСофт" перспективы развития IT-отрасли, сообщила... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:53:00+03:00

2025-04-08T17:53:00+03:00

2025-04-08T17:53:00+03:00

костромская область

сергей ситников

костромская область

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КОСТРОМА, 8 апр – РИА Новости. Губернатор Костромской области обсудил с молодыми специалистами научно-производственного предприятия "ЮвелирСофт" перспективы развития IT-отрасли, сообщила пресс-служба администрации региона. По данным обладминистрации, в последние годы IT-отрасль в Костромской области показывает стремительный рост. В этой сфере работают уже более 600 компаний и индивидуальных предпринимателей. Ежегодно около 50 организаций и ИП открывают новый бизнес в этом направлении. По прогнозам экспертов, в ближайшую пятилетку в костромские высокотехнологичные компании ежегодно смогут трудоустраиваться более 400 специалистов. Зарплата в отрасли в 1,7 раза выше, чем в среднем по экономике. Губернатор Сергей Ситников встретился со специалистами ООО "НПП ЮвелирСофт", которому администрация региона в 2022-2024 годах предоставила налоговые льготы. Руководитель предприятия Дмитрий Румянцев, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации, рассказал, что все высвобождавшиеся денежные средства были направлены на развитие предприятия, привлечение новых сотрудников и повышение заработной платы. По словам Румянцева, для IT-отрасли кадровый вопрос сейчас самый главный, много средств тратится на обучение. "Обучение одного специалиста обходится примерно в 400 тысяч рублей… Только спустя 6-8 месяцев ребята начинают приносить пользу компании. Поэтому снижение налоговой ставки выручило. Надеемся на продление данной меры поддержки и в следующем году", - цитирует руководителя IT-компании пресс-служба обладминистрации. В результате, по словам Румянцева, численность сотрудников за период действия сниженной налоговой ставки увеличилась на 51%, фонд заработной платы вырос в три раза, ежемесячная средняя зарплата в компании составила 112 тысяч рублей. Сегодня в ООО "НПП ЮвелирСофт" работает более 90 человек. Практически все - выпускники Костромского государственного университета. В период обучения они совмещают работу с учебой, и на момент окончания вуза являются не только дипломированными специалистами, но и квалифицированными сотрудниками. Так, Екатерина Балашова рассказала губернатору, что учится на третьем курсе факультета информационных систем и технологий. На работу пришла в прошлом году. Планирует строить карьеру в IT-отрасли. "Сейчас специалисты в IT-отрасли очень востребованы, это перспективная специальность. И молодые люди выбирают ее все чаще. В КГУ сейчас набор стал больше гораздо. Меры поддержки на это, в том числе, повлияли. Льготные ипотеки опять же очень мотивируют людей идти в эту отрасль. Я планирую тоже воспользоваться после окончания учебы льготной ипотекой", - рассказала Екатерина.

https://ria.ru/20250404/sitnikov-2009447601.html

https://ria.ru/20250320/sitnikov-2006234798.html

костромская область

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сергей ситников, костромская область