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Губернатор Воробьев: 25 новых школ появится в Подмосковье в этом году
Губернатор Воробьев: 25 новых школ появится в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 08.04.2025
Губернатор Воробьев: 25 новых школ появится в Подмосковье в этом году
Ежегодно в Подмосковье количество школьников увеличивается на 25 тысяч. Для их обучения в регионе строят и ремонтируют образовательные учреждения, делая их... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:39:00+03:00
2025-04-08T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ежегодно в Подмосковье количество школьников увеличивается на 25 тысяч. Для их обучения в регионе строят и ремонтируют образовательные учреждения, делая их комфортными и эффективными благодаря профессиональным педагогам. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщил 360.ru.Как отметил глава Подмосковья, в этом году в области построят 25 новых школ. Во многих учебных заведениях пройдет капитальный ремонт в рамках национального проекта."У нас каждый год прибавляется количество школьников, сейчас это плюс 25 тысяч каждый год. Это значит, что мы должны внимательно строить современные образовательные комплексы", – подчеркнул губернатор.Для привлечения в школы профессиональных педагогов действуют мотивационные меры поддержки. К ним относятся социальная ипотека, компенсация аренды жилья и многое другое."Когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать свое будущее, преподавать детям точные науки, что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию", – заключил Воробьев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Ежегодно в Подмосковье количество школьников увеличивается на 25 тысяч. Для их обучения в регионе строят и ремонтируют образовательные учреждения, делая их комфортными и эффективными благодаря профессиональным педагогам. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщил 360.ru
.
Как отметил глава Подмосковья, в этом году в области построят 25 новых школ. Во многих учебных заведениях пройдет капитальный ремонт в рамках национального проекта.
"У нас каждый год прибавляется количество школьников, сейчас это плюс 25 тысяч каждый год. Это значит, что мы должны внимательно строить современные образовательные комплексы", – подчеркнул губернатор.
Для привлечения в школы профессиональных педагогов действуют мотивационные меры поддержки. К ним относятся социальная ипотека, компенсация аренды жилья и многое другое.
"Когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать свое будущее, преподавать детям точные науки, что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию", – заключил Воробьев.