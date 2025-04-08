https://ria.ru/20250408/shkolniki-2009895077.html

Олимпиаду по финграмотности и предпринимательству прошли 2,4 млн учеников

Олимпиаду по финграмотности и предпринимательству прошли 2,4 млн учеников - РИА Новости, 08.04.2025

Олимпиаду по финграмотности и предпринимательству прошли 2,4 млн учеников

Более 2,4 миллиона школьников из 89 регионов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:33:00+03:00

2025-04-08T14:33:00+03:00

2025-04-08T14:33:00+03:00

образование

ано "национальные приоритеты"

россия

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 2,4 миллиона школьников из 89 регионов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на образовательной платформе Учи.ру, сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".Олимпиада проводилась в соответствии с целями и задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".Список самых активных регионов возглавила Ростовская область. В пятерку лидеров также вошли Кемеровская, Волгоградская, Московская области и Республика Татарстан.Отмечается, что лучшие результаты школьники показали в задании "Праздник с умом", где им предстояло составить план мероприятия, учитывая все возможные расходы и правильно распределяя бюджет. С этой задачей справилось 64% участников олимпиады. В задании "Экологичный город" 49% учащихся разработали эффективную стратегию строительства экологичных объектов для получения максимальной прибыли. Сложнее для школьников оказался блок "Финансовый лабиринт", где участникам было предложено познакомиться с основными финансовыми понятиями – деньги, экономия, заработок.Все участники соревнования получили сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя – благодарственные письма.Как уточнила ранее замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, росту молодежного предпринимательства способствует правильно выстроенная система поддержки. Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут получить поддержку в виде специализированных программ, разработанных с учетом их потребностей, а также с помощью общих инструментов, доступных для всех субъектов малого и среднего бизнеса, приводятся слова Илюшниковой на сайте Минэкономразвития РФ."Задания олимпиады воспроизводят реальные жизненные ситуации, помогая школьникам развивать полезные навыки в управлении деньгами. Мы каждый день решаем, как потратить деньги: экономим, покупаем вещи или откладываем на что-то важное. Соревнование позволяет участникам увидеть, как их решения влияют на бюджет, и научиться правильно его распределять. Задания также способствуют развитию предпринимательского мышления: умению планировать, оценивать риски и возможности, а также эффективно управлять ресурсами", – сказала руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина, ее слова приводятся на сайте платформы.Она добавила, что эти навыки полезны в повседневной жизни и помогут стать более самостоятельными и ответственными при решении финансовых и жизненных вопросов.В пресс-службе уточнили, что олимпиада организована АНО "Национальные приоритеты", Банком России, министерством финансов России, министерством экономического развития России и образовательной платформой Учи.ру. Мероприятие прошло при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

https://ria.ru/20250322/reytingi-2006576478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, ано "национальные приоритеты", россия