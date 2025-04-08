https://ria.ru/20250408/shkola-2010116608.html

В отдаленном селе в Ингушетии открыли новую школу на 320 учеников

В отдаленном селе в Ингушетии открыли новую школу на 320 учеников - РИА Новости, 08.04.2025

В отдаленном селе в Ингушетии открыли новую школу на 320 учеников

Новую школу, рассчитанную на 320 учеников, открыли во вторник в отдаленном селении Южное в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:14:00+03:00

2025-04-08T21:14:00+03:00

2025-04-08T21:14:00+03:00

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Новую школу, рассчитанную на 320 учеников, открыли во вторник в отдаленном селении Южное в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Долгожданное событие для жителей отдаленного села Южное Малгобекского района - здесь открылась первая школа, построенная в рамках нацпроекта "Образование". Ранее учебное заведение располагалось в конторе бывшего совхоза. Теперь школа сможет принять 320 учеников вместо 120 и проводить занятия в одну смену", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в школе обустроены актовый и спортивный зал, пищевой и медицинский блоки, библиотека, мастерские и кабинеты кулинарии и швейного дела. По словам главы Ингушетии, строительство новых школ в самых отдаленных уголках республики – приоритет региональных властей. Он добавил, что в Южном к концу текущего года по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" откроют первый детский сад на 120 мест, а также завершат строительство нового водопровода протяженностью более 10 километров, что обеспечит стабильное водоснабжение жилых домов и социальных учреждений. "Инфраструктура села Южное в последние годы получила значительное развитие. Подобные преобразования будут продолжены и в других отдаленных населенных пунктах региона. Эту задачу ставлю перед правительством республики", - заявил Калиматов.

https://ria.ru/20241120/ingushetiya-1984908249.html

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махмуд-али калиматов