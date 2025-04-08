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Жительница Сарова зарезала мать, подожгла квартиру и погибла сама
Жительница Сарова зарезала мать, подожгла квартиру и погибла сама - РИА Новости, 08.04.2025
Жительница Сарова зарезала мать, подожгла квартиру и погибла сама
Жительница нижегородского города Сарова зарезала мать, подожгла квартиру для сокрытия следов преступления, но сама получила смертельное отравление угарным... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:20:00+03:00
2025-04-08T18:20:00+03:00
2025-04-08T18:22:00+03:00
происшествия
саров
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УФА, 8 апр – РИА Новости. Жительница нижегородского города Сарова зарезала мать, подожгла квартиру для сокрытия следов преступления, но сама получила смертельное отравление угарным газом, сообщает СУСК по Нижегородской области. По данным следствия, инцидент произошел 7 апреля в ЗАТО Саров. "Женщина нанесла ножевые ранения своей матери, после чего подожгла квартиру. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, а дочь была доставлена с признаками отравления угарным газом в медицинское учреждение, где в последующем скончалась", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство двух лиц).
https://ria.ru/20250405/rebenok-2009587020.html
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происшествия, саров, нижегородская область, россия
Происшествия, Саров, Нижегородская область, Россия
Жительница Сарова зарезала мать, подожгла квартиру и погибла сама
СК: жительница Сарова отравилась угарным газом, скрывая следы убийства матери