https://ria.ru/20250408/saratov-2010114610.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.04.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:49:00+03:00
2025-04-08T20:49:00+03:00
2025-04-08T20:49:00+03:00
саратов
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россия
безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 20.30 мск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; UWSG)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250406/aeroporty-2009684075.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов