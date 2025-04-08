https://ria.ru/20250408/saratov-2010114610.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.04.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:49:00+03:00

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2025-04-08T20:49:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 20.30 мск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; UWSG)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250406/aeroporty-2009684075.html

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность