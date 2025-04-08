https://ria.ru/20250408/samolet-2009950529.html
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности - РИА Новости, 08.04.2025
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
Самолёт "Иркутск – Ленск" с пассажирами на борту вернулся в аэропорт после вылета из-за технической неисправности, следователи проводят проверку, сообщили в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:26:00+03:00
2025-04-08T09:26:00+03:00
2025-04-08T09:26:00+03:00
происшествия
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ан-24
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БАРНАУЛ, 8 апр – РИА Новости. Самолёт "Иркутск – Ленск" с пассажирами на борту вернулся в аэропорт после вылета из-за технической неисправности, следователи проводят проверку, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, экипаж воздушного судна Ан-24, следовавшего сообщением "Иркутск – Ленск", после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи технической неисправностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе 4 человек и находящиеся на борту 26 пассажиров не пострадали. "Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - подчёркивают в ведомстве.
https://ria.ru/20241204/samolet-1987221290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
Летевший из Иркутска в Ленск Ан-24 вернулся в аэропорт из-за неисправности