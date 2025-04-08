Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/samolet-2009950529.html
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности - РИА Новости, 08.04.2025
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
Самолёт "Иркутск – Ленск" с пассажирами на борту вернулся в аэропорт после вылета из-за технической неисправности, следователи проводят проверку, сообщили в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:26:00+03:00
2025-04-08T09:26:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5b96fa3634262276063a422732449896.jpg
БАРНАУЛ, 8 апр – РИА Новости. Самолёт "Иркутск – Ленск" с пассажирами на борту вернулся в аэропорт после вылета из-за технической неисправности, следователи проводят проверку, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, экипаж воздушного судна Ан-24, следовавшего сообщением "Иркутск – Ленск", после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи технической неисправностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе 4 человек и находящиеся на борту 26 пассажиров не пострадали. "Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - подчёркивают в ведомстве.
https://ria.ru/20241204/samolet-1987221290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_fcd136bd4ac9f558fd32fa229a2a6551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Летевший из Иркутска в Ленск Ан-24 вернулся в аэропорт из-за неисправности

© РИА Новости / Яков АндреевСамолет Ан-24
Самолет Ан-24 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет Ан-24. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 8 апр – РИА Новости. Самолёт "Иркутск – Ленск" с пассажирами на борту вернулся в аэропорт после вылета из-за технической неисправности, следователи проводят проверку, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, экипаж воздушного судна Ан-24, следовавшего сообщением "Иркутск – Ленск", после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи технической неисправностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе 4 человек и находящиеся на борту 26 пассажиров не пострадали.
"Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - подчёркивают в ведомстве.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации
4 декабря 2024, 04:35
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала