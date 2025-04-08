https://ria.ru/20250408/rybnikov-2010029635.html

Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ

Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ - РИА Новости, 08.04.2025

Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ

Советский и российский композитор Алексей Рыбников потребовал защитить его произведения, изъяв их с таких платформ, как YouTube, Apple Music, "МТС Музыка",... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:27:00+03:00

2025-04-08T14:27:00+03:00

2025-04-08T18:55:00+03:00

культура

алексей рыбников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730544630_0:395:2048:1547_1920x0_80_0_0_ed0db4dbe7015f5855af913079c70cca.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Советский и российский композитор Алексей Рыбников потребовал защитить его произведения, изъяв их с таких платформ, как YouTube, Apple Music, "МТС Музыка", "Звук", "ВКонтакте" и "Яндекс Музыка". РИА Новости ознакомилось с судебными документами.Рыбников направил в суд шесть исков в защиту прав на музыкальные произведения на перечисленных платформах. Композитор также обратился с просьбой ограничить доступ к произведениям до окончательного решения суда, прошение было удовлетворено. Иски касаются сотни произведений из фильмов, мультипликаций, рок-опер и аудиокниг.Ряд платформ исполнил досудебное решение: теперь в "Яндекс Музыке" нельзя найти темы из фильма "Тот самый Мюнхгаузен", "Звук" ограничил доступ к песне "Бу-ра-ти-но!", а "ВКонтакте" — к композиции из фильма "Усатый нянь". "МТС Музыка" и Apple Music также исполнили досудебное решение. Сейчас почти все иски либо возвратили, либо оставили без движения из-за ошибок, в том числе из-за проблем с документами об оплате госпошлины, неправильных даты и места рождения истца.

https://ria.ru/20250316/velichkovskij-2005276387.html

https://ria.ru/20250304/zhukov-2002884952.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей рыбников