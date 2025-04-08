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Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ - РИА Новости, 08.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:27 08.04.2025 (обновлено: 18:55 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/rybnikov-2010029635.html
Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ
Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ - РИА Новости, 08.04.2025
Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ
Советский и российский композитор Алексей Рыбников потребовал защитить его произведения, изъяв их с таких платформ, как YouTube, Apple Music, "МТС Музыка",... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:27:00+03:00
2025-04-08T18:55:00+03:00
культура
алексей рыбников
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Советский и российский композитор Алексей Рыбников потребовал защитить его произведения, изъяв их с таких платформ, как YouTube, Apple Music, "МТС Музыка", "Звук", "ВКонтакте" и "Яндекс Музыка". РИА Новости ознакомилось с судебными документами.Рыбников направил в суд шесть исков в защиту прав на музыкальные произведения на перечисленных платформах. Композитор также обратился с просьбой ограничить доступ к произведениям до окончательного решения суда, прошение было удовлетворено. Иски касаются сотни произведений из фильмов, мультипликаций, рок-опер и аудиокниг.Ряд платформ исполнил досудебное решение: теперь в "Яндекс Музыке" нельзя найти темы из фильма "Тот самый Мюнхгаузен", "Звук" ограничил доступ к песне "Бу-ра-ти-но!", а "ВКонтакте" — к композиции из фильма "Усатый нянь". "МТС Музыка" и Apple Music также исполнили досудебное решение. Сейчас почти все иски либо возвратили, либо оставили без движения из-за ошибок, в том числе из-за проблем с документами об оплате госпошлины, неправильных даты и места рождения истца.
https://ria.ru/20250316/velichkovskij-2005276387.html
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алексей рыбников
Культура, Алексей Рыбников
Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ

Композитор Рыбников хочет изъять свои произведения со всех популярных платформ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Алексей Рыбников
Композитор Алексей Рыбников - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор Алексей Рыбников. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Советский и российский композитор Алексей Рыбников потребовал защитить его произведения, изъяв их с таких платформ, как YouTube, Apple Music, "МТС Музыка", "Звук", "ВКонтакте" и "Яндекс Музыка". РИА Новости ознакомилось с судебными документами.
Рыбников направил в суд шесть исков в защиту прав на музыкальные произведения на перечисленных платформах. Композитор также обратился с просьбой ограничить доступ к произведениям до окончательного решения суда, прошение было удовлетворено. Иски касаются сотни произведений из фильмов, мультипликаций, рок-опер и аудиокниг.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Величковский просит запретить "Джему" блокировать хиты группы "Стрелки"
16 марта, 06:35
Ряд платформ исполнил досудебное решение: теперь в "Яндекс Музыке" нельзя найти темы из фильма "Тот самый Мюнхгаузен", "Звук" ограничил доступ к песне "Бу-ра-ти-но!", а "ВКонтакте" — к композиции из фильма "Усатый нянь". "МТС Музыка" и Apple Music также исполнили досудебное решение.
Сейчас почти все иски либо возвратили, либо оставили без движения из-за ошибок, в том числе из-за проблем с документами об оплате госпошлины, неправильных даты и места рождения истца.
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Сергей Жуков просит о запрете требовать блокировки фильма "Руки Вверх"
4 марта, 06:42
 
КультураАлексей Рыбников
 
 
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