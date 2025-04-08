https://ria.ru/20250408/rudenya-2010048261.html

Руденя: Для Верхневолжья развитие туризма является одним из приоритетов

Руденя: Для Верхневолжья развитие туризма является одним из приоритетов - РИА Новости, 08.04.2025

Руденя: Для Верхневолжья развитие туризма является одним из приоритетов

Поток туристов в Тверскую область вырос в 2024 году по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза, а поступление налогов от туротрасли в бюджет увеличилось вчетверо,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:50:00+03:00

2025-04-08T15:50:00+03:00

2025-04-08T15:50:00+03:00

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 апр – РИА Новости. Поток туристов в Тверскую область вырос в 2024 году по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза, а поступление налогов от туротрасли в бюджет увеличилось вчетверо, сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства. На заседании были рассмотрены итоги реализации госпрограммы развития туристской индустрии в регионе в 2024 году и определены задачи на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба регправительства. "Для нашего региона развитие туристической индустрии является одним из приоритетов. В прошедшем году туристический поток в наш регион по сравнению с 2017-м вырос в 1,7 раза. Поступления налогов в бюджет – в четыре раза. Существенно увеличился вклад отрасли в валовой региональный продукт. Для решения задач, поставленных главой государства в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", в ближайшие годы нам необходимо уделить внимание ряду направлений. Одно из них – развитие дорожной и транспортной инфраструктуры: сегодня более 90% туристов прибывают в регион на автомобильном транспорте", - приводятся в сообщении слова Рудени. Руденя поручил обеспечить плановую реализацию флагманских проектов в сфере туризма, в том числе в Конаковском и Осташковском округах, в городе Торжке. Крупнейшим из таких проектов является курорт Завидово. В год 80-летия Великой Победы особого внимания, по мнению губернатора, требует развитие инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Среди ключевых задач также – поддержка муниципалитетов в развитии местных туристических возможностей. Руденя поручил Минэкономразвития региона проанализировать реализацию крупных турпроектов в муниципальных образованиях, обсудить вопросы создания востребованных туристических объектов с инвесторами и главами тех территорий, где таких объектов недостаточно. Как отметили в пресс-службе, в прошлом году поддержка из регионального бюджета была предоставлена на реализацию 67 бизнес-проектов сферы туризма в муниципалитетах. Открыто 5 новых музеев. Более 3 тысяч школьников побывали на экскурсиях благодаря субсидированию поездок. Среди представленных на заседании инициатив для турбизнеса – увеличение поддержки на создание музейных объектов, приобретение туристических автобусов, благоустройство городских пространств. Кроме того, предполагается расширить параметры навигации. Так, порт "Завидово" готов принять свыше 50 судов в 2025 году. Развивается направление обучения будущих специалистов отрасли. В прошлом году в регионе обучение завершили более 300 профильных специалистов, показатель на текущий год – свыше 400. В 2026 и 2027 годах планируется существенно увеличить эту цифру. Кроме того, Минтуризма области продолжает работу по продвижению туристского потенциала Верхневолжья за счет участия в международных мероприятиях, привлечения федеральных туроператоров и ресурсов. Действует Туристический портал Тверской области, где представлены турмаршруты, событийный календарь, места размещения и другие объекты для отдыха жителей и гостей. В настоящее время в Тверской области принимают гостей более 360 отелей, кемпингов и глэмпингов. Действует 35 региональных туроператорских компаний, более 170 музеев и культурных центров. В отрасли задействовано свыше 280 аттестованных экскурсоводов. В 2024 году турпоток в регион вырос до 2,9 миллиона человек. Прогнозируется увеличение показателя до 4,4 миллиона человек в 2027 году, резюмировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250407/beremennye-2009871557.html

https://ria.ru/20250327/tver-2007776096.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя