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Россия планирует принять участие в консультациях ВТО по вопросу пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
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21:34 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/rossija-2010118595.html
Россия планирует принять участие в консультациях ВТО по вопросу пошлин
Россия планирует принять участие в консультациях ВТО по вопросу пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
Россия планирует принять участие в консультациях ВТО по вопросу пошлин
Россия планирует принять участие в консультациях, запланированных на следующую неделю председателем генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО)... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:34:00+03:00
2025-04-08T21:34:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ЖЕНЕВА, 8 апр – РИА Новости. Россия планирует принять участие в консультациях, запланированных на следующую неделю председателем генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) Сакером Абдуллой Альмокбелем по вопросу о последствиях введения пошлин для многосторонней торговой системы, сообщил РИА Новости постпред РФ при ВТО Николай Платонов. Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему. "Планируем", - ответил он на вопрос, планирует ли РФ принять участие в этих консультациях. Пять споров против пошлин США было инициировано в органе по разрешению споров ВТО с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ВТО Джессика Эрмоса. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение. В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html
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сша, россия, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Россия планирует принять участие в консультациях ВТО по вопросу пошлин

Постпред Платонов: РФ примет участие в консультациях генсовета ВТО по пошлинам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО
Штаб-квартира ВТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 апр – РИА Новости. Россия планирует принять участие в консультациях, запланированных на следующую неделю председателем генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) Сакером Абдуллой Альмокбелем по вопросу о последствиях введения пошлин для многосторонней торговой системы, сообщил РИА Новости постпред РФ при ВТО Николай Платонов.
Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему.
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Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин
Вчера, 16:11
"Планируем", - ответил он на вопрос, планирует ли РФ принять участие в этих консультациях.
Пять споров против пошлин США было инициировано в органе по разрешению споров ВТО с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ВТО Джессика Эрмоса.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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4 марта, 14:43
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин
3 апреля, 19:07
 
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