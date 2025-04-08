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Россия вводит меры против зарубежных СМИ как ответный шаг, заявили в МИД - РИА Новости, 08.04.2025
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10:17 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/rossija-2009960069.html
Россия вводит меры против зарубежных СМИ как ответный шаг, заявили в МИД
Россия вводит меры против зарубежных СМИ как ответный шаг, заявили в МИД - РИА Новости, 08.04.2025
Россия вводит меры против зарубежных СМИ как ответный шаг, заявили в МИД
Россия вводит меры против работы зарубежных СМИ на ее территории только как ответный шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:17:00+03:00
2025-04-08T10:17:00+03:00
россия
греция
брюссель
мария захарова
евросоюз
мгимо
европарламент
в мире
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия вводит меры против работы зарубежных СМИ на ее территории только как ответный шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Высылают наших журналистов, не дают аккредитацию – мы отвечаем либо симметрично, либо ассиметрично, но отвечаем. И каждый раз подчеркиваем, что это не наш выбор", - заявила она в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". Как отметила Захарова, зарубежные корреспонденты привыкли к комфортным условиям работы в РФ и иногда тяжело принимают новости об ограничении их деятельности. "У меня пару раз было, когда у них просто истерика была до слез. Ну дайте еще месяц, ну пожалуйста, ну еще что-нибудь ну сколько-нибудь. Это не потому, что у них здесь взыграло какое-то журналистское профессиональное кредо, ему нужно что-то дописать, доснимать. Нет, это ломка, потому что им надо отсюда отцепиться", - подчеркнула она. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций, агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя ранее санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников. Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
https://ria.ru/20250327/rossija-2007662779.html
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001364181.html
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россия, греция, брюссель, мария захарова, евросоюз, мгимо, европарламент, в мире
Россия, Греция, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз, МГИМО, Европарламент, В мире
Россия вводит меры против зарубежных СМИ как ответный шаг, заявили в МИД

Захарова: Россия вводит меры против зарубежных СМИ как ответный шаг

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия вводит меры против работы зарубежных СМИ на ее территории только как ответный шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Высылают наших журналистов, не дают аккредитацию – мы отвечаем либо симметрично, либо ассиметрично, но отвечаем. И каждый раз подчеркиваем, что это не наш выбор", - заявила она в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
МИД прокомментировал планы США противодействовать российским СМИ
27 марта, 13:14
Как отметила Захарова, зарубежные корреспонденты привыкли к комфортным условиям работы в РФ и иногда тяжело принимают новости об ограничении их деятельности.
"У меня пару раз было, когда у них просто истерика была до слез. Ну дайте еще месяц, ну пожалуйста, ну еще что-нибудь ну сколько-нибудь. Это не потому, что у них здесь взыграло какое-то журналистское профессиональное кредо, ему нужно что-то дописать, доснимать. Нет, это ломка, потому что им надо отсюда отцепиться", - подчеркнула она.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ
24 февраля, 21:16
Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций, агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя ранее санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников.
Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова
7 февраля, 21:00
 
РоссияГрецияБрюссельМария ЗахароваЕвросоюзМГИМОЕвропарламентВ мире
 
 
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