https://ria.ru/20250408/rospotrebnadzor-2010037147.html
Роспотребнадзор изъял более 300 тонн продукции из магазинов "Светофор"
Роспотребнадзор изъял более 300 тонн продукции из магазинов "Светофор" - РИА Новости, 08.04.2025
Роспотребнадзор изъял более 300 тонн продукции из магазинов "Светофор"
Роспотребнадзор в ходе проверок сети "Светофор" изъял 5,7 тысячи партий продукции, не соответствующей требованиям, общим весом более 300 тонн, наложены штрафы в РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:57:00+03:00
2025-04-08T14:57:00+03:00
2025-04-08T14:57:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таможенный союз
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе проверок сети "Светофор" изъял 5,7 тысячи партий продукции, не соответствующей требованиям, общим весом более 300 тонн, наложены штрафы в размере более 1,3 миллиона, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что Роспотребнадзор по поручению правительства РФ с 10 по 30 января провел внеплановые выездные проверки в отношении хозяйствующих субъектов торговой марки "Светофор". Они прошли в 58 точках, находящихся в 45 субъектах России. Проверки проводились на соответствие обязательным требованиям, в том числе на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, санитарных правил и норм. "Во время проверок была изъята вся продукция, не соответствующая требованиям – 5,7 тысячи партий, общим весом более 300 тонн. В результате проверок было составлено 2 678 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 11,57 миллиона рублей. Некоторые материалы еще рассматриваются. Кроме того, по административным материалам Роспотребнадзора, судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли", - пояснили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре добавили, что территориальными органами ведомства проведены контрольные мероприятия в отношении 1 485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой "Светофор". "Все контрольные мероприятия проведены с лабораторными исследованиями отобранной продукции. Исследовано 8 106 проб, из них не соответствовали гигиеническим требованиям 879 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. Наибольшее количество несоответствующих проб продукции обнаружено в следующих категориях: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, кондитерская продукция, птица, яйца и продукты их переработки", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что в результате проверок было выдано 675 предписаний об устранении обнаруженных нарушений, а также предписания о разработке программ для предотвращения причинения вреда и предписания об изъятии продукции из оборота. Кроме того, приостановили 24 декларации о соответствии. "Роспотребнадзор продолжает осуществлять контроль за выполнением ранее выданных предписаний. За невыполненные предписания, ведомством наложены штрафы в размере более 1,3 миллиона", - сообщили там.
https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000691356.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Таможенный союз, Происшествия
Роспотребнадзор изъял более 300 тонн продукции из магазинов "Светофор"
Роспотребнадзор в ходе проверок сети "Светофор" изъял более 300 тонн продукции
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе проверок сети "Светофор" изъял 5,7 тысячи партий продукции, не соответствующей требованиям, общим весом более 300 тонн, наложены штрафы в размере более 1,3 миллиона, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что Роспотребнадзор
по поручению правительства РФ
с 10 по 30 января провел внеплановые выездные проверки в отношении хозяйствующих субъектов торговой марки "Светофор". Они прошли в 58 точках, находящихся в 45 субъектах России. Проверки проводились на соответствие обязательным требованиям, в том числе на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза
, санитарных правил и норм.
"Во время проверок была изъята вся продукция, не соответствующая требованиям – 5,7 тысячи партий, общим весом более 300 тонн. В результате проверок было составлено 2 678 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 11,57 миллиона рублей. Некоторые материалы еще рассматриваются. Кроме того, по административным материалам Роспотребнадзора, судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли", - пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре добавили, что территориальными органами ведомства проведены контрольные мероприятия в отношении 1 485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой "Светофор".
"Все контрольные мероприятия проведены с лабораторными исследованиями отобранной продукции. Исследовано 8 106 проб, из них не соответствовали гигиеническим требованиям 879 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. Наибольшее количество несоответствующих проб продукции обнаружено в следующих категориях: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, кондитерская продукция, птица, яйца и продукты их переработки", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что в результате проверок было выдано 675 предписаний об устранении обнаруженных нарушений, а также предписания о разработке программ для предотвращения причинения вреда и предписания об изъятии продукции из оборота. Кроме того, приостановили 24 декларации о соответствии.
"Роспотребнадзор продолжает осуществлять контроль за выполнением ранее выданных предписаний. За невыполненные предписания, ведомством наложены штрафы в размере более 1,3 миллиона", - сообщили там.