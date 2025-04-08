https://ria.ru/20250408/roskosmos-2009996569.html

Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов

Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов - РИА Новости, 08.04.2025

Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов

Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, рады продолжать взаимодействие, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:43:00+03:00

2025-04-08T12:43:00+03:00

2025-04-08T12:43:00+03:00

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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, рады продолжать взаимодействие, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. "Экипаж (корабля "Союз МС-27" - ред.) международный, у нас перекрёстные полёты продолжаются… это говорит о том, что техника и функциональные задачи не зависят от политики, и мы рады дальше продолжать взаимодействие между "Роскосмосом" и НАСА", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11:58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.

https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), дмитрий баканов, наса, роскосмос