https://ria.ru/20250408/roskosmos-2009996569.html
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов - РИА Новости, 08.04.2025
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, рады продолжать взаимодействие, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:43:00+03:00
2025-04-08T12:43:00+03:00
2025-04-08T12:43:00+03:00
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, рады продолжать взаимодействие, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. "Экипаж (корабля "Союз МС-27" - ред.) международный, у нас перекрёстные полёты продолжаются… это говорит о том, что техника и функциональные задачи не зависят от политики, и мы рады дальше продолжать взаимодействие между "Роскосмосом" и НАСА", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11:58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html
https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), дмитрий баканов, наса, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Дмитрий Баканов, НАСА, Роскосмос
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов
Баканов: "Роскосмос" и НАСА продолжают взаимодействие, независимое от политики