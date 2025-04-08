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Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов - РИА Новости, 08.04.2025
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12:43 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/roskosmos-2009996569.html
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов - РИА Новости, 08.04.2025
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, рады продолжать взаимодействие, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:43:00+03:00
2025-04-08T12:43:00+03:00
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, рады продолжать взаимодействие, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. "Экипаж (корабля "Союз МС-27" - ред.) международный, у нас перекрёстные полёты продолжаются… это говорит о том, что техника и функциональные задачи не зависят от политики, и мы рады дальше продолжать взаимодействие между "Роскосмосом" и НАСА", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11:58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html
https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html
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космос - риа наука, байконур (город), дмитрий баканов, наса, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Дмитрий Баканов, НАСА, Роскосмос
Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, заявил Баканов

Баканов: "Роскосмос" и НАСА продолжают взаимодействие, независимое от политики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики, рады продолжать взаимодействие, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.
"Экипаж (корабля "Союз МС-27" - ред.) международный, у нас перекрёстные полёты продолжаются… это говорит о том, что техника и функциональные задачи не зависят от политики, и мы рады дальше продолжать взаимодействие между "Роскосмосом" и НАСА", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин
19 марта, 14:55
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким.
Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11:58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура
11:07
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)Дмитрий БакановНАСАРоскосмос
 
 
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