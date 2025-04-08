На Ямале ученик ранил ножом охранника школы
В Новом Уренгое школьник ранил ножом пытавшегося остановить конфликт охранника
© Следком ЯНАО/TelegramСотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника
Сотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Учащийся одной из школ Нового Уренгоя ранил ножом охранника, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей, возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"По данным следствия, 7 апреля в одной из школ города Новый Уренгой учащийся пронес складной нож, которым нанес один удар в область шеи охраннику образовательного учреждения, когда последний пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с одной из учениц. Пострадавшему оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не имеется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет дана юридическая оценка действиям руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении.
Как уточнили в прокуратуре региона, нападавшему 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство даст оценку эффективности работы органов системы профилактики, исполнению требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательной организации.
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