https://ria.ru/20250408/ranenie-2009958016.html

На Ямале ученик ранил ножом охранника школы

На Ямале ученик ранил ножом охранника школы - РИА Новости, 08.04.2025

На Ямале ученик ранил ножом охранника школы

Учащийся одной из школ Нового Уренгоя ранил ножом охранника, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей, возбуждены уголовные дела о халатности и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:07:00+03:00

2025-04-08T10:07:00+03:00

2025-04-08T10:12:00+03:00

происшествия

новый уренгой

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Учащийся одной из школ Нового Уренгоя ранил ножом охранника, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей, возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. "По данным следствия, 7 апреля в одной из школ города Новый Уренгой учащийся пронес складной нож, которым нанес один удар в область шеи охраннику образовательного учреждения, когда последний пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с одной из учениц. Пострадавшему оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не имеется", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет дана юридическая оценка действиям руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении. Как уточнили в прокуратуре региона, нападавшему 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство даст оценку эффективности работы органов системы профилактики, исполнению требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательной организации.

https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html

новый уренгой

россия

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новый уренгой, россия, следственный комитет россии (ск рф), ямал