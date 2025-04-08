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На Ямале ученик ранил ножом охранника школы - РИА Новости, 08.04.2025
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10:07 08.04.2025 (обновлено: 10:12 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ranenie-2009958016.html
На Ямале ученик ранил ножом охранника школы
На Ямале ученик ранил ножом охранника школы - РИА Новости, 08.04.2025
На Ямале ученик ранил ножом охранника школы
Учащийся одной из школ Нового Уренгоя ранил ножом охранника, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей, возбуждены уголовные дела о халатности и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:07:00+03:00
2025-04-08T10:12:00+03:00
происшествия
новый уренгой
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Учащийся одной из школ Нового Уренгоя ранил ножом охранника, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей, возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. "По данным следствия, 7 апреля в одной из школ города Новый Уренгой учащийся пронес складной нож, которым нанес один удар в область шеи охраннику образовательного учреждения, когда последний пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с одной из учениц. Пострадавшему оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не имеется", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет дана юридическая оценка действиям руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении. Как уточнили в прокуратуре региона, нападавшему 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство даст оценку эффективности работы органов системы профилактики, исполнению требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательной организации.
https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html
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происшествия, новый уренгой, россия, следственный комитет россии (ск рф), ямал
Происшествия, Новый Уренгой, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ямал
На Ямале ученик ранил ножом охранника школы

В Новом Уренгое школьник ранил ножом пытавшегося остановить конфликт охранника

© Следком ЯНАО/TelegramСотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника
Сотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Следком ЯНАО/Telegram
Сотрудник СК России в школе Нового Уренгоя, где учащийся ранил ножом охранника
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Учащийся одной из школ Нового Уренгоя ранил ножом охранника, который пытался остановить его конфликт с одноклассницей, возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"По данным следствия, 7 апреля в одной из школ города Новый Уренгой учащийся пронес складной нож, которым нанес один удар в область шеи охраннику образовательного учреждения, когда последний пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с одной из учениц. Пострадавшему оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не имеется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет дана юридическая оценка действиям руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении.
Как уточнили в прокуратуре региона, нападавшему 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство даст оценку эффективности работы органов системы профилактики, исполнению требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательной организации.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника
18 марта, 07:23
 
ПроисшествияНовый УренгойРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ямал
 
 
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