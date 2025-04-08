https://ria.ru/20250408/pvo-2010109524.html

ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 08.04.2025

ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской областями и над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:48:00+03:00

2025-04-08T19:48:00+03:00

2025-04-08T19:55:00+03:00

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белгородская область

черное море

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской областями и над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны РФ."В период с 17.15 до 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Воронежской области и по два БПЛА – над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

черное море

воронежская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, белгородская область, черное море, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)