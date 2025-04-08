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ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 08.04.2025
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской областями и над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:48:00+03:00
2025-04-08T19:48:00+03:00
2025-04-08T19:55:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгородская область
черное море
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской областями и над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны РФ."В период с 17.15 до 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Воронежской области и по два БПЛА – над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, белгородская область, черное море, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Черное море, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила семь беспилотников ВСУ над российскими регионами
Минобороны: ПВО за два часа сбила семь украинских БПЛА над российскими регионами