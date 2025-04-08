https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html

В Брянске вынесли приговор подросткам, убившим человека и утопившим тело

В Брянске вынесли приговор подросткам, убившим человека и утопившим тело - РИА Новости, 08.04.2025

В Брянске вынесли приговор подросткам, убившим человека и утопившим тело

Трем жителям Брянска, утопившим в реке тело убитого и обезглавленного ими человека из корыстных побуждений, вынесли приговор в виде лишения свободы на срок от 6 РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:43:00+03:00

2025-04-08T15:43:00+03:00

2025-04-08T16:11:00+03:00

происшествия

брянск

брянская область

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ТУЛА, 8 апр – РИА Новости. Трем жителям Брянска, утопившим в реке тело убитого и обезглавленного ими человека из корыстных побуждений, вынесли приговор в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале. По данным суда, троих мужчин обвиняли в убийстве из корыстных побуждений. Помимо этого, двоих фигурантов, приходящихся друг другу братьями, обвиняли в бандитизме и незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия. "Суд установил, что трое фигурантов дела, будучи на момент совершения преступления несовершеннолетними, согласились на предложение А. Беложицкого убить человека, которому Беложицкий был должен 2 миллиона рублей за ремонтно-строительные работы. Преступники вместе с Беложицким вывезли рабочего в безлюдное место, избили его, нанесли удары ножами и топором, а после наступления смерти отрубили жертве голову, кисть и пальцы на руках, чтобы скрыть следы преступления. Обезглавленный труп убийцы поместили в сани-волокуши, привязали к трупу камень и вместе с санями сбросили его в реку Навля. Чтобы скрыть личность убитого, отрубленные части тела были спрятаны в неустановленном следствием месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что за убийство мужчины обвиняемые получили по 200 тысяч рублей. В пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области пояснили, что подсудимые вину в убийстве не признали, заявив, что они лишь помогали скрыть труп. Однако всех фигурантов дела признали виновными. По обвинению в бандитизме и хранении огнестрельного оружия двое братьев оправданы с правом на реабилитацию. "По совокупности преступлений, с учетом наказаний, назначенных по предыдущим приговорам, виновным назначено: несовершеннолетнему фигуранту дела – 7 лет лишения свободы в воспитательной колонии со штрафом в размере 11 тысяч рублей; братьям – 9 и 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Младшему из братьев также назначен штраф в размере 7 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Беложицкого прекращено в связи с его смертью", - сообщили в пресс-службе судов. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250321/arest-2006521795.html

https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html

https://ria.ru/20240814/rassledovanie-1966062866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, брянская область