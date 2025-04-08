https://ria.ru/20250408/prevoskhodstvo-2010101861.html

На Западе указали на превосходство России над Европой

На Западе указали на превосходство России над Европой - РИА Новости, 08.04.2025

На Западе указали на превосходство России над Европой

Россия в отличие от ЕС может отстраниться от торговых отношений, как и Китай от США, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:59:00+03:00

2025-04-08T18:59:00+03:00

2025-04-08T18:59:00+03:00

в мире

сша

китай

россия

скотт бессент

дональд трамп

ван и (политик)

евросоюз

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в отличие от ЕС может отстраниться от торговых отношений, как и Китай от США, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X."В экономической войне Трампа против Китая есть ключевая слабость: Китай может диверсифицироваться, отстранившись от США, в то время как США не могут диверсифицироваться, отстранившись от Китая. Аналогично, Россия может диверсифицироваться, отстранившись от европейцев, в то время как Европа не может диверсифицироваться, отстранившись от России", — написал он.Ранее во вторник американский министр финансов Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, что Китай совершает большую ошибку, идя по пути эскалации в вопросе импортных пошлин с США. По мнению главы минфина, Трамп имеет максимальный рычаг в переговорах и "ошибочно для кого-либо думать иначе".Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54 процентов, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34 процентов на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

https://ria.ru/20250408/ugroza-2010051543.html

https://ria.ru/20250408/ukraine-2010065038.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, россия, скотт бессент, дональд трамп, ван и (политик), евросоюз, введение трампом пошлин на импорт