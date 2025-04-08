https://ria.ru/20250408/predprijatie-2010030743.html

Ещё пять белгородских предприятий стали резидентами СЭЗ

Ещё пять белгородских предприятий стали резидентами СЭЗ - РИА Новости, 08.04.2025

Ещё пять белгородских предприятий стали резидентами СЭЗ

Четыре предприятия из Шебекинского округа и одно из Валуйского округа Белгородской области вошли в состав свободной экономической зоны, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T17:19:00+03:00

белгородская область

москва

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Четыре предприятия из Шебекинского округа и одно из Валуйского округа Белгородской области вошли в состав свободной экономической зоны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На территории Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина начала действовать свободная экономическая зона. Региональные правовые акты, регулирующие вопросы о порядке функционирования СЭЗ на территории Белгородской области, вступили в законную силу одновременно с постановлением правительства РФ 16 октября 2024 года. Губернатор в своем обращении в социальных сетях напомнил, что ранее пять предприятий региона уже стали полноценными резидентам СЭЗ. Соответствующие соглашения с ними подписали в начале февраля 2025 года. "Вчера (в понедельник) было принято решение — ещё пять предприятий вошли в СЭЗ: четыре предприятия из Шебекинского округа и одно из Валуйского округа. Итого сейчас у нас десять предприятий являются резидентами свободной экономической зоны", — сообщил глава региона. Всего в регистрации на получение статуса резидента СЭЗ были заинтересованы более 200 предприятий Белгородской области. Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, создать новые и сохранить действующие рабочие места, нарастить объёмы производства продукции, а также обеспечить жителей приграничья необходимыми товарами и услугами. По словам главы региона, главная цель — помочь предприятиям, находящимся в прифронтовой зоне, не только стабильно работать, но и развиваться, несмотря на обстановку. Две недели назад Белгородская область подала на рассмотрение в правительство РФ заявку на включение ещё четырёх земельных участков в состав свободной экономической зоны. Сейчас на стадии подготовки необходимых документов находится работа по ещё семи потенциальным резидентам СЭЗ — эти заявки отправят в Москву до конца месяца. Как отметили в региональном правительстве, министерство экономического развития и промышленности Белгородской области продолжает индивидуальную работу с предприятиями, которые могут вступить в свободную экономическую зону и воспользоваться преференциями, а значит, сохранить рабочие места и быстрее восстановиться после обстрелов. К примеру, участники свободной экономической зоны имеют возможность пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы. Для вступления в свободную экономическую зону компании должны иметь земельные участки и работать в приграничных Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

https://ria.ru/20250205/soglasheniya-1997449740.html

https://ria.ru/20250407/gladkov-2009793570.html

https://ria.ru/20250402/pomosch-2008837365.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вячеслав гладков