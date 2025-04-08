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В Париже локализовали крупный пожар на заводе
В Париже локализовали крупный пожар на заводе - РИА Новости, 08.04.2025
В Париже локализовали крупный пожар на заводе
Пожар на заводе по переработке отходов в Париже локализован, но все ещё продолжается, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу 17-го округа Парижа Жоффруа... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:39:00+03:00
2025-04-08T09:39:00+03:00
2025-04-08T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пожар на заводе по переработке отходов в Париже локализован, но все ещё продолжается, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу 17-го округа Парижа Жоффруа Булара. "Пожар был локализован к полуночи, но не потушен", - приводит телеканал слова Булара. Он добавил, что во вторник утром в борьбе с пламенем участвуют 200 пожарных. Ранее телеканал сообщал, что загоревшееся здание завода по переработке отходов в Париже может рухнуть. Крупный пожар начался вечером в понедельник на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала. Проживающие неподалеку пользователи в социальных сетях публиковали фотографии плотного столба дыма, поднимающегося над французской столицей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крупный пожар на северо-западе Парижа
Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, возгорание произошло на заводе по сбору и переработке отходов Syctom.
2025-04-08T09:39
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
В Париже локализовали крупный пожар на заводе
Пожар на заводе по переработке отходов в Париже локализовали