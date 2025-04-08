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Трамп уверен, что Китай хочет договоренности с США по пошлинам - РИА Новости, 08.04.2025
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20:40 08.04.2025 (обновлено: 20:53 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/poshliny-2010113100.html
Трамп уверен, что Китай хочет договоренности с США по пошлинам
Трамп уверен, что Китай хочет договоренности с США по пошлинам - РИА Новости, 08.04.2025
Трамп уверен, что Китай хочет договоренности с США по пошлинам
Президент США Дональд Трамп будет "невероятно щедр", если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, заявила официальный представитель Белого дома Каролин... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:40:00+03:00
2025-04-08T20:53:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет "невероятно щедр", если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Президент хотел, чтобы я сообщила, что если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр", - сказала Левитт на брифинге.Она подчеркнула, что Трамп в любом случае будет отталкиваться от интересов Штатов. Как заявила Левитт, президент США убежден, что Пекин хочет сделки."Он верит, что Китай хочет сделки, что они должна заключить сделку. Президент верит, что Китай хочет заключить сделку, просто не знает, как начать", - добавила Левитт.Ответные меры Пекина она назвала ошибкой."Если Америку ударить, она ударит сильнее", - сказала Левитт.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп уверен, что Китай хочет договоренности с США по пошлинам

Белый дом: Трамп будет невероятно щедр, если КНР захочет договориться о пошлинах

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет "невероятно щедр", если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент хотел, чтобы я сообщила, что если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр", - сказала Левитт на брифинге.
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Она подчеркнула, что Трамп в любом случае будет отталкиваться от интересов Штатов. Как заявила Левитт, президент США убежден, что Пекин хочет сделки.
"Он верит, что Китай хочет сделки, что они должна заключить сделку. Президент верит, что Китай хочет заключить сделку, просто не знает, как начать", - добавила Левитт.
Ответные меры Пекина она назвала ошибкой.
"Если Америку ударить, она ударит сильнее", - сказала Левитт.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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