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Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины

Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины - РИА Новости, 08.04.2025

Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение США о введении импортных пошлин против 185 стран выглядит алогичным с экономической точки зрения,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:17:00+03:00

2025-04-08T16:17:00+03:00

2025-04-08T17:20:00+03:00

сша

россия

белоруссия

александр лукашенко

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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МИНСК, 8 апр ‐ РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение США о введении импортных пошлин против 185 стран выглядит алогичным с экономической точки зрения, призвал наблюдать за ситуацией и не спешить с выводами. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. "Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд (Трамп президент США - ред.) заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить. Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает: "Резковато взял. Наверное, надо, если это нужно, посчитать сначала, а потом где-то и отступить". Ведь с точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично", - сказал Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта. Экономика США хотя и входит в число ведущих в мире, занимает значительную долю мирового ВВП, но по мнению Лукашенко, это все равно не дает гарантий ее устойчивости в условиях повышения пошлин на импорт для такого количества стран. С другой стороны, продолжил президент, надо подождать. "Посмотрим, что из этого получится", - отметил он. Лукашенко подчеркнул, что его настораживают заявления американского президента. "Мы с Владимиром Владимировичем (президентом России - ред.) разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа - ред.)", - сказал белорусский президент. Лукашенко заявил, что он спокойно наблюдает за происходящим. "И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли", - подчеркнул президент. Лукашенко уверен, что таким же образом следует поступать и в дальнейшем, особенно по отношению к предложениям, обещаниям со стороны западных партнеров. "Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… "Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…" А взамен - ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми", - пояснил глава белорусского государства.

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, экономика