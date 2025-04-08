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Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины - РИА Новости, 08.04.2025
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16:17 08.04.2025 (обновлено: 17:20 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/poshliny-2010054568.html
Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины
Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины - РИА Новости, 08.04.2025
Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение США о введении импортных пошлин против 185 стран выглядит алогичным с экономической точки зрения,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:17:00+03:00
2025-04-08T17:20:00+03:00
сша
россия
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МИНСК, 8 апр ‐ РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение США о введении импортных пошлин против 185 стран выглядит алогичным с экономической точки зрения, призвал наблюдать за ситуацией и не спешить с выводами. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. "Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд (Трамп президент США - ред.) заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить. Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает: "Резковато взял. Наверное, надо, если это нужно, посчитать сначала, а потом где-то и отступить". Ведь с точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично", - сказал Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта. Экономика США хотя и входит в число ведущих в мире, занимает значительную долю мирового ВВП, но по мнению Лукашенко, это все равно не дает гарантий ее устойчивости в условиях повышения пошлин на импорт для такого количества стран. С другой стороны, продолжил президент, надо подождать. "Посмотрим, что из этого получится", - отметил он. Лукашенко подчеркнул, что его настораживают заявления американского президента. "Мы с Владимиром Владимировичем (президентом России - ред.) разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа - ред.)", - сказал белорусский президент. Лукашенко заявил, что он спокойно наблюдает за происходящим. "И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли", - подчеркнул президент. Лукашенко уверен, что таким же образом следует поступать и в дальнейшем, особенно по отношению к предложениям, обещаниям со стороны западных партнеров. "Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… "Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…" А взамен - ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми", - пояснил глава белорусского государства.
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html
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сша, россия, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины

Лукашенко назвал решение США ввести импортные пошлины против 185 стран алогичным

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 апр ‐ РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение США о введении импортных пошлин против 185 стран выглядит алогичным с экономической точки зрения, призвал наблюдать за ситуацией и не спешить с выводами.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза.
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"Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд (Трамп президент США - ред.) заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить. Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает: "Резковато взял. Наверное, надо, если это нужно, посчитать сначала, а потом где-то и отступить". Ведь с точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично", - сказал Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Экономика США хотя и входит в число ведущих в мире, занимает значительную долю мирового ВВП, но по мнению Лукашенко, это все равно не дает гарантий ее устойчивости в условиях повышения пошлин на импорт для такого количества стран.
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С другой стороны, продолжил президент, надо подождать. "Посмотрим, что из этого получится", - отметил он. Лукашенко подчеркнул, что его настораживают заявления американского президента. "Мы с Владимиром Владимировичем (президентом России - ред.) разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа - ред.)", - сказал белорусский президент.
Лукашенко заявил, что он спокойно наблюдает за происходящим. "И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли", - подчеркнул президент. Лукашенко уверен, что таким же образом следует поступать и в дальнейшем, особенно по отношению к предложениям, обещаниям со стороны западных партнеров. "Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… "Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…" А взамен - ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми", - пояснил глава белорусского государства.
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СШАРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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