https://ria.ru/20250408/poshliny-2010028059.html
Большинство голландцев против введения ЕС пошлин против США, показал опрос
Большинство голландцев против введения ЕС пошлин против США, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2025
Большинство голландцев против введения ЕС пошлин против США, показал опрос
Большинство опрошенных голландцев не желают, чтобы ЕС вводил импортные меры в ответ на пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, об этом... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:21:00+03:00
2025-04-08T14:21:00+03:00
2025-04-08T14:21:00+03:00
сша
брюссель
вашингтон (штат)
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 8 апр - РИА Новости. Большинство опрошенных голландцев не желают, чтобы ЕС вводил импортные меры в ответ на пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, об этом свидетельствует панельное исследование нидерландской новостной телепрограммы Hart van Nederland. По данным исследования, 52% принявших участие в исследовании голландцев считают, что ЕС не должен вводить импортные пошлины в отношении США, и 36% выступают за ответные меры. Среди противников ответных мер ЕС в виде импортных пошлин 31% респондентов призывает сосредоточиться на соглашении о свободной торговле с американцами, а 21% опрошенных из этой группы выступают за то, чтобы ЕС не предпринимал никаких дальнейших действий против США. Среди сторонников европейских мер против США 22% выступают за введение Евросоюзом пошлин, аналогичных тем, которые вводит Трамп против ЕС, а 14% голландцев желают, чтобы ответный удар ЕС был еще сильнее американских пошлин. Что касается решения США о пошлинах, 81% респондентов относятся к нему негативно, и лишь 13% называют это решение позитивным. Число голландцев, принявших участие в исследовании, и погрешность не уточняются. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009937679.html
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009861971.html
сша
брюссель
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Большинство голландцев против введения ЕС пошлин против США, показал опрос
Hart van Nederland: 52% голландцев выступили против введения ЕС импортных пошлин