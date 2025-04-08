https://ria.ru/20250408/poshliny-2010028059.html

Большинство голландцев против введения ЕС пошлин против США, показал опрос

Большинство голландцев против введения ЕС пошлин против США, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2025

Большинство голландцев против введения ЕС пошлин против США, показал опрос

Большинство опрошенных голландцев не желают, чтобы ЕС вводил импортные меры в ответ на пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, об этом... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:21:00+03:00

2025-04-08T14:21:00+03:00

2025-04-08T14:21:00+03:00

сша

брюссель

вашингтон (штат)

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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ГААГА, 8 апр - РИА Новости. Большинство опрошенных голландцев не желают, чтобы ЕС вводил импортные меры в ответ на пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, об этом свидетельствует панельное исследование нидерландской новостной телепрограммы Hart van Nederland. По данным исследования, 52% принявших участие в исследовании голландцев считают, что ЕС не должен вводить импортные пошлины в отношении США, и 36% выступают за ответные меры. Среди противников ответных мер ЕС в виде импортных пошлин 31% респондентов призывает сосредоточиться на соглашении о свободной торговле с американцами, а 21% опрошенных из этой группы выступают за то, чтобы ЕС не предпринимал никаких дальнейших действий против США. Среди сторонников европейских мер против США 22% выступают за введение Евросоюзом пошлин, аналогичных тем, которые вводит Трамп против ЕС, а 14% голландцев желают, чтобы ответный удар ЕС был еще сильнее американских пошлин. Что касается решения США о пошлинах, 81% респондентов относятся к нему негативно, и лишь 13% называют это решение позитивным. Число голландцев, принявших участие в исследовании, и погрешность не уточняются. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009937679.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009861971.html

сша

брюссель

вашингтон (штат)

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сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире