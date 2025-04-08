https://ria.ru/20250408/poshliny-2009937679.html

Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик

Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик - РИА Новости, 08.04.2025

Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик

Новые пошлины президента США Дональда Трампа отдалят Евросоюз от Вашингтона, сподвигнув Запад к созданию собственного "зонтика безопасности", считает полковник... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T07:05:00+03:00

2025-04-08T07:05:00+03:00

2025-04-08T10:49:00+03:00

сша

турция

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введение трампом пошлин на импорт

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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Новые пошлины президента США Дональда Трампа отдалят Евросоюз от Вашингтона, сподвигнув Запад к созданию собственного "зонтика безопасности", считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "С новыми тарифами Трампа ЕС еще на один шаг отдаляется от США и приближается к созданию собственного зонтика безопасности", - написал Сефа в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, тарифы Трампа постепенно расширяют пропасть между США и ЕС. "С другой стороны, выделение ЕС 150 миллиардов евро на производство собственного оружия для собственной обороны начало беспокоить США. США объявили, что не собираются покидать НАТО, и попросили ЕС не отказываться от американского оружия", - заметил политик. Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Проект нового фонда будет обсуждаться 12 апреля на неформальной встрече министров финансов Евросоюза в Варшаве. Там будет рассматриваться документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel. Он, в частности, подразумевает, что фонд позволит обеспечить оборонное финансирование без увеличения государственных долгов отдельных стран. Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030". Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью-2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250408/singapur-2009936623.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009931118.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009914603.html

сша

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сша, турция, дональд трамп, скотт бессент, евросоюз, facebook, нато, введение трампом пошлин на импорт