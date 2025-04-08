Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик
Политик Сефа: пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС
Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Новые пошлины президента США Дональда Трампа отдалят Евросоюз от Вашингтона, сподвигнув Запад к созданию собственного "зонтика безопасности", считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
По его словам, тарифы Трампа постепенно расширяют пропасть между США и ЕС.
"С другой стороны, выделение ЕС 150 миллиардов евро на производство собственного оружия для собственной обороны начало беспокоить США. США объявили, что не собираются покидать НАТО, и попросили ЕС не отказываться от американского оружия", - заметил политик.
Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Проект нового фонда будет обсуждаться 12 апреля на неформальной встрече министров финансов Евросоюза в Варшаве. Там будет рассматриваться документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel. Он, в частности, подразумевает, что фонд позволит обеспечить оборонное финансирование без увеличения государственных долгов отдельных стран.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030".
Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью-2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.