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Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик - РИА Новости, 08.04.2025
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07:05 08.04.2025 (обновлено: 10:49 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009937679.html
Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик
Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик - РИА Новости, 08.04.2025
Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик
Новые пошлины президента США Дональда Трампа отдалят Евросоюз от Вашингтона, сподвигнув Запад к созданию собственного "зонтика безопасности", считает полковник... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:05:00+03:00
2025-04-08T10:49:00+03:00
сша
турция
дональд трамп
скотт бессент
евросоюз
facebook
нато
введение трампом пошлин на импорт
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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Новые пошлины президента США Дональда Трампа отдалят Евросоюз от Вашингтона, сподвигнув Запад к созданию собственного "зонтика безопасности", считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "С новыми тарифами Трампа ЕС еще на один шаг отдаляется от США и приближается к созданию собственного зонтика безопасности", - написал Сефа в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, тарифы Трампа постепенно расширяют пропасть между США и ЕС. "С другой стороны, выделение ЕС 150 миллиардов евро на производство собственного оружия для собственной обороны начало беспокоить США. США объявили, что не собираются покидать НАТО, и попросили ЕС не отказываться от американского оружия", - заметил политик. Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Проект нового фонда будет обсуждаться 12 апреля на неформальной встрече министров финансов Евросоюза в Варшаве. Там будет рассматриваться документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel. Он, в частности, подразумевает, что фонд позволит обеспечить оборонное финансирование без увеличения государственных долгов отдельных стран. Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030". Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью-2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250408/singapur-2009936623.html
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сша, турция, дональд трамп, скотт бессент, евросоюз, facebook, нато, введение трампом пошлин на импорт
США, Турция, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Евросоюз, Facebook, НАТО, Введение Трампом пошлин на импорт
Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик

Политик Сефа: пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Новые пошлины президента США Дональда Трампа отдалят Евросоюз от Вашингтона, сподвигнув Запад к созданию собственного "зонтика безопасности", считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Сингапур - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
МИД Сингапура выразил обеспокоенность пошлинами Трампа
06:37
"С новыми тарифами Трампа ЕС еще на один шаг отдаляется от США и приближается к созданию собственного зонтика безопасности", - написал Сефа в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, тарифы Трампа постепенно расширяют пропасть между США и ЕС.
"С другой стороны, выделение ЕС 150 миллиардов евро на производство собственного оружия для собственной обороны начало беспокоить США. США объявили, что не собираются покидать НАТО, и попросили ЕС не отказываться от американского оружия", - заметил политик.
Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Эксперт оценил влияние американских пошлин на мировую экономику
04:20
Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Проект нового фонда будет обсуждаться 12 апреля на неформальной встрече министров финансов Евросоюза в Варшаве. Там будет рассматриваться документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel. Он, в частности, подразумевает, что фонд позволит обеспечить оборонное финансирование без увеличения государственных долгов отдельных стран.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030".
Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью-2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп объяснил, почему США необходимы введенные пошлины
Вчера, 22:42
 
СШАТурцияДональд ТрампСкотт БессентЕвросоюзFacebookНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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