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Эксперт оценил влияние американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 08.04.2025
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04:20 08.04.2025 (обновлено: 11:25 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009931118.html
Эксперт оценил влияние американских пошлин на мировую экономику
Эксперт оценил влияние американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 08.04.2025
Эксперт оценил влияние американских пошлин на мировую экономику
Влияние введенных США пошлин на мировую экономику может стать шоком, сопоставимым с "шоком Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T04:20:00+03:00
2025-04-08T11:25:00+03:00
экономика
сша
япония
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. Влияние введенных США пошлин на мировую экономику может стать шоком, сопоставимым с "шоком Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой экономический кризис 2008-2009 годов, или с потрясением от пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Исследовательского института NLI Ясухидэ Ядзима. "Я думаю, что это огромный шок, сравнимый с шоком от Lehman и шоком от COVID-19 в прошлом. Малые и средние предприятия не могут строить планы на будущее", - цитирует телеканал NHK мнение экономиста. Эксперт отметил, что малый и средний бизнес, "не имея представления о том, как долго эти пошлины будут действовать или когда они будут отменены, оказался в ситуации, когда он хотел бы предпринять усилия по инвестированию в оборудование или повышению заработной платы на следующий год, но не может этого сделать". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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экономика, сша, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Япония, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперт оценил влияние американских пошлин на мировую экономику

Экономист Ядзима: введение США пошлин на мировую экономику может стать шоком

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома. Архивное фото
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ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. Влияние введенных США пошлин на мировую экономику может стать шоком, сопоставимым с "шоком Lehman Brothers Holdings", как в Японии называют мировой экономический кризис 2008-2009 годов, или с потрясением от пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Исследовательского института NLI Ясухидэ Ядзима.
"Я думаю, что это огромный шок, сравнимый с шоком от Lehman и шоком от COVID-19 в прошлом. Малые и средние предприятия не могут строить планы на будущее", - цитирует телеканал NHK мнение экономиста.
Эксперт отметил, что малый и средний бизнес, "не имея представления о том, как долго эти пошлины будут действовать или когда они будут отменены, оказался в ситуации, когда он хотел бы предпринять усилия по инвестированию в оборудование или повышению заработной платы на следующий год, но не может этого сделать".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Вчера, 23:49
 
ЭкономикаСШАЯпонияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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