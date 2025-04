https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

"У Пекина есть козырь". США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем

"У Пекина есть козырь". США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем - РИА Новости, 08.04.2025

"У Пекина есть козырь". США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем

В Америке ждут обвала нескольких отраслей из-за политики Вашингтона. В том числе — возобновляемой энергетики, которая на 90% зависит от импорта иностранных... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:00:00+03:00

2025-04-08T08:00:00+03:00

2025-04-08T08:05:00+03:00

экономика

сша

китай

азия

джо байден

евросоюз

eia

торговые пошлины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149819/55/1498195593_245:0:2259:1133_1920x0_80_0_0_7e2c7c4e1e56ea26d27cff8a136ce0e3.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Америке ждут обвала нескольких отраслей из-за политики Вашингтона. В том числе — возобновляемой энергетики, которая на 90% зависит от импорта иностранных компонентов, прежде всего из Азии. При этом рынок, уже лишившийся программ поддержки, ждет двойного удара. РИА Новости разбиралось в ситуации."Ничего своего"В январе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США дало прогноз: в 2026-м солнечная энергетика по мощности обойдет все прочие в стране.Газовая сократится в этом году на три процента. В 2024-м ветер и солнце уже опередили уголь.В 2025-м в солнечном секторе ожидается прибавка 26 гигаватт, в 2026-м — 22. Подрастет и ветроэнергетика."Газовая потеряет еще один процент в 2026-м", — уточняется в отчете.Ополчился на зеленыхВпрочем, в отрасли сразу усомнились в прогнозе: слишком оптимистично. И не ошиблись.Уже в первый день своего президентства, 20 января, Трамп сообщил о "чрезвычайной ситуации в энергетике" и призвал восстановить в том числе "недостаточные на данный момент" нефтегазовые мощности. Пообещал масштабную поддержку газовикам и нефтяникам. А зеленые проекты заметно придушил, чуть ли не возложив на них ответственность за кризис.Трамп отменил запрет Байдена на выдачу СПГ-лицензий, отказался от участия в Парижском соглашении по климату. Аннулировал и другие нормативные акты, направленные на стимулирование альтернативной энергетики.В частности, дезавуировал указ Байдена 2021 года, по которому к 2030-му электромобили должны занять 50% рынка. И пообещал прекратить сооружение ветровых электростанций.Он объяснил: "Прежняя администрация привела страну в состояние национальной чрезвычайной ситуации. Крайне неадекватные и прерывающиеся поставки энергии и все более нестабильная энергетическая сеть требуют быстрых и решительных действий".Зависят от импортаОтмена части налоговых льгот и субсидий, введенных при Байдене, вызвала смятение в зеленой отрасли. А теперь, после резкого увеличения пошлин на импорт, там и вовсе ждут коллапса: американская возобновляемая энергетика практически полностью зависит от зарубежных комплектующих.Так, 90% литий-ионных аккумуляторов, необходимых для накопления и хранения энергии, полученной из возобновляемых источников, поступает из Китая. К 2026-му пошлины на эту продукцию поднимутся до 82,4%. Прочие комплектующие и материалы на 90% импортируют из той же КНР, Вьетнама, Южной Кореи и ЕС.И именно для Китая, Юго-Восточной Азии и ЕС предусмотрены самые высокие налоги."Проблема в том, что в США пока нет достаточно развитой внутренней цепочки поставок в солнечной и ветряной энергетике. Сплошной импорт, и других вариантов не просматривается", — считает аналитик инвестбанка Jefferies Жюльен Дюмулен-Смит, которого цитирует Financial Times.Двойной ударАмериканские компании обреченно ждут полного прекращения бюджетного финансирования возобновляемой энергетики. А эксперты — закрытия и приостановки десятков зеленых проектов."Торговая война президента приведет к росту стоимости практически всех элементов производства чистой энергии: от стали в ветряных турбинах до аккумуляторов в электромобилях", — констатирует The New York Times.Смена политики ставит под угрозу доступ населения к дешевому электричеству, разрывая цепочки поставок, предупредили в Американской ассоциации чистой энергии.Эксперты уверены: высокие затраты на импортные солнечные панели, ветрогенераторы, батареи обернутся сокращением инвестиций и замедлением зеленого перехода."Действительно, отрасль окажется под двойным ударом. С одной стороны, повышение себестоимости, особенно в солнечной и ветровой энергетике, где до 80% компонентов импортируется из Азии. А с другой, усилится конкуренция с ископаемым топливом: субсидии и регуляторные послабления для нефтегазового сектора создадут неравные условия, делая ВИЭ менее привлекательными для инвесторов", — говорит Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.Широкие последствияВозобновляемые источники энергии в США создают больше рабочих мест, чем ископаемое топливо, сложности в отрасли усилят безработицу.Но это далеко не самая большая проблема. Ускорится технологическое отставание США, прежде всего от главного конкурента — Китая.Американцы рискуют уступить лидерство, например, в выпуске батарей или водородных технологиях, Китаю и Евросоюзу, что ослабит экспортный потенциал. Плюс экологические издержки — возможны долгосрочные экономические потери из-за климатических катастроф, подчеркивает Шатов.Цепной реакции в экономике от новых пошлин в любом случае не избежать. Пострадают машиностроение, металлургия, лесозаготовки, добыча рудных, редкоземельных металлов. Все подорожает — как в США, так и в других странах, отмечает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН. Интересно, что благими намерениями Трамп рискует подкосить и автопром, о котором особенно беспокоится. Так, он заверил, что отменит обязательный переход на электромобили, "сохранив американскую автомобильную индустрию и выполнив обязательства перед работниками этой отрасли". Но не исключено, что получится наоборот.Автопром в шаге от того, чтобы стать одним из главных пострадавших от трамповских пошлин, — там тоже сильна зависимость от импортных комплектующих. Вдобавок никто не отменял риск полномасштабных торговых войн: ответные меры стран-экспортеров (того же Китая) неизбежно затронут экономику США.Наконец, если Трамп и создаст преимущества для традиционной энергетики, то лишь краткосрочные. Ведь пошлины действуют и на сталь, алюминий. А это — увеличение расходов на строительство терминалов для экспорта газа и бурение нефтяных скважин. Так что "дешевые нефть и газ" могут обойтись очень дорого.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009875930.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994703958.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html

https://ria.ru/20250407/indeksy-2009842402.html

https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html

сша

китай

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, китай, азия, джо байден, евросоюз, eia, торговые пошлины, торговая война, нефть, природный газ, возобновляемая энергетика, автомобили, электромобили