https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
"У Пекина есть козырь". США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем
"У Пекина есть козырь". США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем - РИА Новости, 08.04.2025
"У Пекина есть козырь". США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем
В Америке ждут обвала нескольких отраслей из-за политики Вашингтона. В том числе — возобновляемой энергетики, которая на 90% зависит от импорта иностранных... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:00:00+03:00
2025-04-08T08:00:00+03:00
2025-04-08T08:05:00+03:00
экономика
сша
китай
азия
джо байден
евросоюз
eia
торговые пошлины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Америке ждут обвала нескольких отраслей из-за политики Вашингтона. В том числе — возобновляемой энергетики, которая на 90% зависит от импорта иностранных компонентов, прежде всего из Азии. При этом рынок, уже лишившийся программ поддержки, ждет двойного удара. РИА Новости разбиралось в ситуации."Ничего своего"В январе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США дало прогноз: в 2026-м солнечная энергетика по мощности обойдет все прочие в стране.Газовая сократится в этом году на три процента. В 2024-м ветер и солнце уже опередили уголь.В 2025-м в солнечном секторе ожидается прибавка 26 гигаватт, в 2026-м — 22. Подрастет и ветроэнергетика."Газовая потеряет еще один процент в 2026-м", — уточняется в отчете.Ополчился на зеленыхВпрочем, в отрасли сразу усомнились в прогнозе: слишком оптимистично. И не ошиблись.Уже в первый день своего президентства, 20 января, Трамп сообщил о "чрезвычайной ситуации в энергетике" и призвал восстановить в том числе "недостаточные на данный момент" нефтегазовые мощности. Пообещал масштабную поддержку газовикам и нефтяникам. А зеленые проекты заметно придушил, чуть ли не возложив на них ответственность за кризис.Трамп отменил запрет Байдена на выдачу СПГ-лицензий, отказался от участия в Парижском соглашении по климату. Аннулировал и другие нормативные акты, направленные на стимулирование альтернативной энергетики.В частности, дезавуировал указ Байдена 2021 года, по которому к 2030-му электромобили должны занять 50% рынка. И пообещал прекратить сооружение ветровых электростанций.Он объяснил: "Прежняя администрация привела страну в состояние национальной чрезвычайной ситуации. Крайне неадекватные и прерывающиеся поставки энергии и все более нестабильная энергетическая сеть требуют быстрых и решительных действий".Зависят от импортаОтмена части налоговых льгот и субсидий, введенных при Байдене, вызвала смятение в зеленой отрасли. А теперь, после резкого увеличения пошлин на импорт, там и вовсе ждут коллапса: американская возобновляемая энергетика практически полностью зависит от зарубежных комплектующих.Так, 90% литий-ионных аккумуляторов, необходимых для накопления и хранения энергии, полученной из возобновляемых источников, поступает из Китая. К 2026-му пошлины на эту продукцию поднимутся до 82,4%. Прочие комплектующие и материалы на 90% импортируют из той же КНР, Вьетнама, Южной Кореи и ЕС.И именно для Китая, Юго-Восточной Азии и ЕС предусмотрены самые высокие налоги."Проблема в том, что в США пока нет достаточно развитой внутренней цепочки поставок в солнечной и ветряной энергетике. Сплошной импорт, и других вариантов не просматривается", — считает аналитик инвестбанка Jefferies Жюльен Дюмулен-Смит, которого цитирует Financial Times.Двойной ударАмериканские компании обреченно ждут полного прекращения бюджетного финансирования возобновляемой энергетики. А эксперты — закрытия и приостановки десятков зеленых проектов."Торговая война президента приведет к росту стоимости практически всех элементов производства чистой энергии: от стали в ветряных турбинах до аккумуляторов в электромобилях", — констатирует The New York Times.Смена политики ставит под угрозу доступ населения к дешевому электричеству, разрывая цепочки поставок, предупредили в Американской ассоциации чистой энергии.Эксперты уверены: высокие затраты на импортные солнечные панели, ветрогенераторы, батареи обернутся сокращением инвестиций и замедлением зеленого перехода."Действительно, отрасль окажется под двойным ударом. С одной стороны, повышение себестоимости, особенно в солнечной и ветровой энергетике, где до 80% компонентов импортируется из Азии. А с другой, усилится конкуренция с ископаемым топливом: субсидии и регуляторные послабления для нефтегазового сектора создадут неравные условия, делая ВИЭ менее привлекательными для инвесторов", — говорит Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.Широкие последствияВозобновляемые источники энергии в США создают больше рабочих мест, чем ископаемое топливо, сложности в отрасли усилят безработицу.Но это далеко не самая большая проблема. Ускорится технологическое отставание США, прежде всего от главного конкурента — Китая.Американцы рискуют уступить лидерство, например, в выпуске батарей или водородных технологиях, Китаю и Евросоюзу, что ослабит экспортный потенциал. Плюс экологические издержки — возможны долгосрочные экономические потери из-за климатических катастроф, подчеркивает Шатов.Цепной реакции в экономике от новых пошлин в любом случае не избежать. Пострадают машиностроение, металлургия, лесозаготовки, добыча рудных, редкоземельных металлов. Все подорожает — как в США, так и в других странах, отмечает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН. Интересно, что благими намерениями Трамп рискует подкосить и автопром, о котором особенно беспокоится. Так, он заверил, что отменит обязательный переход на электромобили, "сохранив американскую автомобильную индустрию и выполнив обязательства перед работниками этой отрасли". Но не исключено, что получится наоборот.Автопром в шаге от того, чтобы стать одним из главных пострадавших от трамповских пошлин, — там тоже сильна зависимость от импортных комплектующих. Вдобавок никто не отменял риск полномасштабных торговых войн: ответные меры стран-экспортеров (того же Китая) неизбежно затронут экономику США.Наконец, если Трамп и создаст преимущества для традиционной энергетики, то лишь краткосрочные. Ведь пошлины действуют и на сталь, алюминий. А это — увеличение расходов на строительство терминалов для экспорта газа и бурение нефтяных скважин. Так что "дешевые нефть и газ" могут обойтись очень дорого.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009875930.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994703958.html
https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html
https://ria.ru/20250407/indeksy-2009842402.html
https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, азия, джо байден, евросоюз, eia, торговые пошлины, торговая война, нефть, природный газ, возобновляемая энергетика, автомобили, электромобили
Экономика, США, Китай, Азия, Джо Байден, Евросоюз, EIA, торговые пошлины, торговая война, Нефть, Природный газ, возобновляемая энергетика, Автомобили, электромобили
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Америке ждут обвала нескольких отраслей из-за политики Вашингтона. В том числе — возобновляемой энергетики, которая на 90% зависит от импорта иностранных компонентов, прежде всего из Азии. При этом рынок, уже лишившийся программ поддержки, ждет двойного удара. РИА Новости разбиралось в ситуации.
В январе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США дало прогноз: в 2026-м солнечная энергетика по мощности обойдет все прочие в стране.
Газовая сократится в этом году на три процента. В 2024-м ветер и солнце уже опередили уголь.
В 2025-м в солнечном секторе ожидается прибавка 26 гигаватт, в 2026-м — 22. Подрастет и ветроэнергетика.
"Газовая потеряет еще один процент в 2026-м", — уточняется в отчете.
Впрочем, в отрасли сразу усомнились в прогнозе: слишком оптимистично. И не ошиблись.
Уже в первый день своего президентства, 20 января, Трамп сообщил о "чрезвычайной ситуации в энергетике" и призвал восстановить в том числе "недостаточные на данный момент" нефтегазовые мощности. Пообещал масштабную поддержку газовикам и нефтяникам. А зеленые проекты заметно придушил, чуть ли не возложив на них ответственность за кризис.
Трамп отменил запрет Байдена на выдачу СПГ-лицензий, отказался от участия в Парижском соглашении по климату. Аннулировал и другие нормативные акты, направленные на стимулирование альтернативной энергетики.
В частности, дезавуировал указ Байдена 2021 года, по которому к 2030-му электромобили должны занять 50% рынка. И пообещал прекратить сооружение ветровых электростанций.
Он объяснил: "Прежняя администрация привела страну в состояние национальной чрезвычайной ситуации. Крайне неадекватные и прерывающиеся поставки энергии и все более нестабильная энергетическая сеть требуют быстрых и решительных действий".
Отмена части налоговых льгот и субсидий, введенных при Байдене, вызвала смятение в зеленой отрасли. А теперь, после резкого увеличения пошлин на импорт, там и вовсе ждут коллапса: американская возобновляемая энергетика практически полностью зависит от зарубежных комплектующих.
«
Так, 90% литий-ионных аккумуляторов, необходимых для накопления и хранения энергии, полученной из возобновляемых источников, поступает из Китая. К 2026-му пошлины на эту продукцию поднимутся до 82,4%. Прочие комплектующие и материалы на 90% импортируют из той же КНР, Вьетнама, Южной Кореи и ЕС.
И именно для Китая, Юго-Восточной Азии и ЕС предусмотрены самые высокие налоги.
"Проблема в том, что в США пока нет достаточно развитой внутренней цепочки поставок в солнечной и ветряной энергетике. Сплошной импорт, и других вариантов не просматривается", — считает аналитик инвестбанка Jefferies Жюльен Дюмулен-Смит, которого цитирует Financial Times
.
Американские компании обреченно ждут полного прекращения бюджетного финансирования возобновляемой энергетики. А эксперты — закрытия и приостановки десятков зеленых проектов.
«
"Торговая война президента приведет к росту стоимости практически всех элементов производства чистой энергии: от стали в ветряных турбинах до аккумуляторов в электромобилях", — констатирует The New York Times.
Смена политики ставит под угрозу доступ населения к дешевому электричеству, разрывая цепочки поставок, предупредили в Американской ассоциации чистой энергии.
Эксперты уверены: высокие затраты на импортные солнечные панели, ветрогенераторы, батареи обернутся сокращением инвестиций и замедлением зеленого перехода.
«
"Действительно, отрасль окажется под двойным ударом. С одной стороны, повышение себестоимости, особенно в солнечной и ветровой энергетике, где до 80% компонентов импортируется из Азии. А с другой, усилится конкуренция с ископаемым топливом: субсидии и регуляторные послабления для нефтегазового сектора создадут неравные условия, делая ВИЭ менее привлекательными для инвесторов", — говорит Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.
Возобновляемые источники энергии в США создают больше рабочих мест, чем ископаемое топливо, сложности в отрасли усилят безработицу.
Но это далеко не самая большая проблема. Ускорится технологическое отставание США, прежде всего от главного конкурента — Китая.
«
Американцы рискуют уступить лидерство, например, в выпуске батарей или водородных технологиях, Китаю и Евросоюзу, что ослабит экспортный потенциал. Плюс экологические издержки — возможны долгосрочные экономические потери из-за климатических катастроф, подчеркивает Шатов.
Цепной реакции в экономике от новых пошлин в любом случае не избежать. Пострадают машиностроение, металлургия, лесозаготовки, добыча рудных, редкоземельных металлов. Все подорожает — как в США, так и в других странах, отмечает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.
Интересно, что благими намерениями Трамп рискует подкосить и автопром, о котором особенно беспокоится. Так, он заверил, что отменит обязательный переход на электромобили, "сохранив американскую автомобильную индустрию и выполнив обязательства перед работниками этой отрасли". Но не исключено, что получится наоборот.
«
Автопром в шаге от того, чтобы стать одним из главных пострадавших от трамповских пошлин, — там тоже сильна зависимость от импортных комплектующих. Вдобавок никто не отменял риск полномасштабных торговых войн: ответные меры стран-экспортеров (того же Китая) неизбежно затронут экономику США.
Наконец, если Трамп и создаст преимущества для традиционной энергетики, то лишь краткосрочные. Ведь пошлины действуют и на сталь, алюминий. А это — увеличение расходов на строительство терминалов для экспорта газа и бурение нефтяных скважин. Так что "дешевые нефть и газ" могут обойтись очень дорого.