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Великий понедельник 2025: история праздника, традиции и запреты
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Религия
 
17:36 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ponedelnik-2010083351.html
Великий понедельник в 2025 году: история и традиции праздника
Великий понедельник 2025: история праздника, традиции и запреты
Великий понедельник в 2025 году: история и традиции праздника
Страстная неделя — особый период в церковном календаре. Верующие вспоминают о последних днях земной жизни Христа и готовятся к встрече Пасхи. Первый день... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:36:00+03:00
2025-04-08T17:36:00+03:00
религия
религия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Страстная неделя — особый период в церковном календаре. Верующие вспоминают о последних днях земной жизни Христа и готовятся к встрече Пасхи. Первый день Страстной седмицы — Великий понедельник. История, суть и традиции, а также на какой день приходится праздник в 2025 — в материале РИА Новости.Великий понедельник 2025На Страстной неделе православные строго говеют и уделяют больше времени молитве и посещению храма, чем в остальные дни Великого поста. Это особое время, когда верующие мысленно готовятся встретить главное из христианских торжеств — Воскресение Христово. Все дни Страстной недели — с понедельника по субботу — принято называть Великими.Какого числа Великий понедельник в 2025Каждый год дата Великого понедельника меняется. Это связано с переходящим празднованием Пасхи. В 2025-м "праздник праздников" выпадает на 20 апреля. Соответственно, понедельник — 14 число этого месяца.История и суть праздникаВ Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали в Египет за 20 сребреников, сказав отцу, что его растерзали дикие звери. Целомудренный и великодушный Иосиф, якобы умерший, а на самом деле ставший сановником при дворе фараона, считается прообразом преданного за 30 сребреников Иисуса Христа.В этот день церковь также вспоминает евангельское чудо о смоковнице (инжирном дереве). Проклятая Христом за неплодие смоковница трактуется как знамение правосудия, которое следует за долготерпением Божиим и казнит тех, кто не раскаялся в своих грехах.В Великий понедельник каждому христианину следует задуматься, не похожа ли его душа на иссохшую смоковницу — без плодов (добрых дел), смирения и покаяния. ТрадицииВ понедельник Страстной седмицы у верующих продолжается Великий пост. Он становится более строгим: разрешается хлеб, овощи и фрукты. Некоторые и вовсе отказываются от еды в этот день.В храмах в Великий понедельник служится литургия Преждеосвященных Даров. Утреня Великого Понедельника служится обычно вечером в воскресенье. На этой службе можно услышать песнопения: "Се Жених грядет в полунощи" и "Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь" (они также поются в Великий Вторник и в Великую Среду).Кроме того, в понедельник Страстной седмицы патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. Чин мироварения происходит только раз в году и только на Страстной седмице; возглавляет его глава церкви.Миро – особая смесь растительных масел, душистых трав и благовонных смол (всего – 50 веществ). В ветхозаветные времена им помазывались скинии (шалаши, где временно могли совершаться богослужения), первосвященники, пророки и цари. Именно с таким миром жены-мироносицы шли ко гробу Иисуса.В православии миром помазуют при совершении таинства миропомазания: крещении, в случаях, когда приобщаются к православию инославные христиане. Миро употребляют и для освящения новых престолов в храмах.Миро варится в течение трех дней: в Великий понедельник до вечера, весь Великий вторник и утро Великой среды. Все это время священники по очереди читают Евангелие, а диаконы перемешивают миро веслами. Освящение мира совершает патриарх во время литургии в Великий четверг.ПриметыВ старину считалось, что в этот день непременно должно ярко светить солнце. Это сулило хороший урожай. Кроме того, солнечное и ясное небо указывало, что семью не коснутся беды и невзгоды. Хорошей приметой в Чистый понедельник считалось помыть домашний скот. Так крестьяне старались сберечь его от болезней и порчи. Еще одна примета Великого понедельника – кинуть серебряное украшение в воду, а затем умыться ей. Девушки верили, что так можно надолго сохранить свежесть лица.
https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html
https://ria.ru/20250408/sedmitsa-1857061003.html
https://ria.ru/20250408/krasnaya_gorka-1866664782.html
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Великий понедельник в 2025 году: история и традиции праздника

© РИА Новости / Юрий Кавер Росписи в Храме Христа Спасителя
Росписи в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
Росписи в Храме Христа Спасителя
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Страстная неделя — особый период в церковном календаре. Верующие вспоминают о последних днях земной жизни Христа и готовятся к встрече Пасхи. Первый день Страстной седмицы — Великий понедельник. История, суть и традиции, а также на какой день приходится праздник в 2025 — в материале РИА Новости.

Великий понедельник 2025

На Страстной неделе православные строго говеют и уделяют больше времени молитве и посещению храма, чем в остальные дни Великого поста. Это особое время, когда верующие мысленно готовятся встретить главное из христианских торжеств — Воскресение Христово. Все дни Страстной недели — с понедельника по субботу — принято называть Великими.
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Какого числа Великий понедельник в 2025

Каждый год дата Великого понедельника меняется. Это связано с переходящим празднованием Пасхи. В 2025-м "праздник праздников" выпадает на 20 апреля. Соответственно, понедельник — 14 число этого месяца.

История и суть праздника

В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали в Египет за 20 сребреников, сказав отцу, что его растерзали дикие звери. Целомудренный и великодушный Иосиф, якобы умерший, а на самом деле ставший сановником при дворе фараона, считается прообразом преданного за 30 сребреников Иисуса Христа.
В этот день церковь также вспоминает евангельское чудо о смоковнице (инжирном дереве). Проклятая Христом за неплодие смоковница трактуется как знамение правосудия, которое следует за долготерпением Божиим и казнит тех, кто не раскаялся в своих грехах.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Священнослужитель на божественной литургии
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Священнослужитель на божественной литургии
В Великий понедельник каждому христианину следует задуматься, не похожа ли его душа на иссохшую смоковницу — без плодов (добрых дел), смирения и покаяния.

Традиции

В понедельник Страстной седмицы у верующих продолжается Великий пост. Он становится более строгим: разрешается хлеб, овощи и фрукты. Некоторые и вовсе отказываются от еды в этот день.
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В храмах в Великий понедельник служится литургия Преждеосвященных Даров. Утреня Великого Понедельника служится обычно вечером в воскресенье. На этой службе можно услышать песнопения: "Се Жених грядет в полунощи" и "Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь" (они также поются в Великий Вторник и в Великую Среду).
Кроме того, в понедельник Страстной седмицы патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. Чин мироварения происходит только раз в году и только на Страстной седмице; возглавляет его глава церкви.
Миро – особая смесь растительных масел, душистых трав и благовонных смол (всего – 50 веществ). В ветхозаветные времена им помазывались скинии (шалаши, где временно могли совершаться богослужения), первосвященники, пророки и цари. Именно с таким миром жены-мироносицы шли ко гробу Иисуса.
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В православии миром помазуют при совершении таинства миропомазания: крещении, в случаях, когда приобщаются к православию инославные христиане. Миро употребляют и для освящения новых престолов в храмах.
Миро варится в течение трех дней: в Великий понедельник до вечера, весь Великий вторник и утро Великой среды. Все это время священники по очереди читают Евангелие, а диаконы перемешивают миро веслами. Освящение мира совершает патриарх во время литургии в Великий четверг.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре
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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре

Приметы

В старину считалось, что в этот день непременно должно ярко светить солнце. Это сулило хороший урожай. Кроме того, солнечное и ясное небо указывало, что семью не коснутся беды и невзгоды.
Хорошей приметой в Чистый понедельник считалось помыть домашний скот. Так крестьяне старались сберечь его от болезней и порчи.
Еще одна примета Великого понедельника – кинуть серебряное украшение в воду, а затем умыться ей. Девушки верили, что так можно надолго сохранить свежесть лица.
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