https://ria.ru/20250408/podmoskove-2009991341.html

"Умный" мониторинг выявил 4,6 тыс неполадок в уличном освещении Подмосковья

"Умный" мониторинг выявил 4,6 тыс неполадок в уличном освещении Подмосковья - РИА Новости, 08.04.2025

"Умный" мониторинг выявил 4,6 тыс неполадок в уличном освещении Подмосковья

"Умная" система мониторинга обнаружила свыше 4,6 тысячи неполадок в уличном освещении Подмосковья за год, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:37:00+03:00

2025-04-08T12:37:00+03:00

2025-04-08T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Умная" система мониторинга обнаружила свыше 4,6 тысячи неполадок в уличном освещении Подмосковья за год, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Система мониторинга работает в регионе с 2024 года. В результате время реагирования на обращения жителей в данной сфере сократилось на 35%. "Внедрение “умной” системы мониторинга наружного освещения – важный шаг к созданию комфортной городской среды и повышению уровня безопасности на улицах Подмосковья. Благодаря автоматическому сбору и анализу информации сведения об аварийных объектах мгновенно передаются эксплуатирующим организациям через интегрированный чат-бот. Это позволяет значительно быстрее приступить к устранению проблемы", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник. В пресс-службе отметили, что для сбора, хранения и обработки информации система использует высокоточные датчики и специальное программное обеспечение. Они в реальном времени фиксируют данные о состоянии каждого светильника: текущий режим работы, энергопотребление, наличие технических неисправностей и другие параметры. В случае обнаружения аварийной ситуации через чат-бот автоматически отправляется задание на устранение проблемы. Пилотный проект работает муниципалитетах региона. Там "умная" система мониторинга контролирует работу 44,7 тысячи уличных фонарей и более 1,5 тысячи линий наружного освещения.

https://ria.ru/20250408/podmoskove-2009987589.html

https://ria.ru/20250407/kapremont-2009887613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх