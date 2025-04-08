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"Умный" мониторинг выявил 4,6 тыс неполадок в уличном освещении Подмосковья - РИА Новости, 08.04.2025
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Новости Подмосковья
 
12:37 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/podmoskove-2009991341.html
"Умный" мониторинг выявил 4,6 тыс неполадок в уличном освещении Подмосковья
"Умный" мониторинг выявил 4,6 тыс неполадок в уличном освещении Подмосковья - РИА Новости, 08.04.2025
"Умный" мониторинг выявил 4,6 тыс неполадок в уличном освещении Подмосковья
"Умная" система мониторинга обнаружила свыше 4,6 тысячи неполадок в уличном освещении Подмосковья за год, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:37:00+03:00
2025-04-08T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Умная" система мониторинга обнаружила свыше 4,6 тысячи неполадок в уличном освещении Подмосковья за год, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Система мониторинга работает в регионе с 2024 года. В результате время реагирования на обращения жителей в данной сфере сократилось на 35%. "Внедрение “умной” системы мониторинга наружного освещения – важный шаг к созданию комфортной городской среды и повышению уровня безопасности на улицах Подмосковья. Благодаря автоматическому сбору и анализу информации сведения об аварийных объектах мгновенно передаются эксплуатирующим организациям через интегрированный чат-бот. Это позволяет значительно быстрее приступить к устранению проблемы", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник. В пресс-службе отметили, что для сбора, хранения и обработки информации система использует высокоточные датчики и специальное программное обеспечение. Они в реальном времени фиксируют данные о состоянии каждого светильника: текущий режим работы, энергопотребление, наличие технических неисправностей и другие параметры. В случае обнаружения аварийной ситуации через чат-бот автоматически отправляется задание на устранение проблемы. Пилотный проект работает муниципалитетах региона. Там "умная" система мониторинга контролирует работу 44,7 тысячи уличных фонарей и более 1,5 тысячи линий наружного освещения.
https://ria.ru/20250408/podmoskove-2009987589.html
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
"Умный" мониторинг выявил 4,6 тыс неполадок в уличном освещении Подмосковья

Более 4,6 тыс неполадок в освещении нашла "умная" система на улицах Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУличный фонарь во дворе жилого комплекса в Красногорске
Уличный фонарь во дворе жилого комплекса в Красногорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уличный фонарь во дворе жилого комплекса в Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Умная" система мониторинга обнаружила свыше 4,6 тысячи неполадок в уличном освещении Подмосковья за год, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Система мониторинга работает в регионе с 2024 года. В результате время реагирования на обращения жителей в данной сфере сократилось на 35%.
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"Внедрение “умной” системы мониторинга наружного освещения – важный шаг к созданию комфортной городской среды и повышению уровня безопасности на улицах Подмосковья. Благодаря автоматическому сбору и анализу информации сведения об аварийных объектах мгновенно передаются эксплуатирующим организациям через интегрированный чат-бот. Это позволяет значительно быстрее приступить к устранению проблемы", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.
В пресс-службе отметили, что для сбора, хранения и обработки информации система использует высокоточные датчики и специальное программное обеспечение. Они в реальном времени фиксируют данные о состоянии каждого светильника: текущий режим работы, энергопотребление, наличие технических неисправностей и другие параметры. В случае обнаружения аварийной ситуации через чат-бот автоматически отправляется задание на устранение проблемы.
Пилотный проект работает муниципалитетах региона. Там "умная" система мониторинга контролирует работу 44,7 тысячи уличных фонарей и более 1,5 тысячи линий наружного освещения.
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