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Более 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в День космонавтики - РИА Новости, 08.04.2025
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Новости Подмосковья
 
12:12 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/podmoskove-2009987589.html
Более 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в День космонавтики
Более 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в День космонавтики - РИА Новости, 08.04.2025
Более 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в День космонавтики
Более чем в 90 парках Подмосковья 12 апреля состоится общеобластное мероприятие "Фестиваль космических чудес", приуроченное к празднованию Дня космонавтики,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:12:00+03:00
2025-04-08T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более чем в 90 парках Подмосковья 12 апреля состоится общеобластное мероприятие "Фестиваль космических чудес", приуроченное к празднованию Дня космонавтики, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Гости смогут увидеть костюмированные шествия, выставки моделей космических кораблей, мастер-классы по наблюдательной астрономии, квест-игры, концертные программы и многое другое. Так, одной из площадок празднования Дня космонавтики станет Центральный городской парк Королева. Посетителей ждут кулинарное шоу по приготовлению планетных блинчиков, выставка фотографий проекта "Шаг в Космос", советская настольная игра "Астрономия" и творческие мастер-классы. Также гостям покажут документальный фильм о Юрии Гагарине, а вечером посетители смогут понаблюдать в телескоп за звездами. Городской парк Павлово-Посадского городского округа организует экспозицию под открытым небом от музея Валерия Быковского и откроет зону сухого пайка "Космический завтрак". Для юных посетителей пройдут мастер-классы "Космический маскарад" и "Моя ракета", а также лекция "Первый полет в космос. Первый отряд космонавтов". В парке культуры и отдыха Жуковского городского округа все желающие смогут отправиться на научное шоу, где проведут 12 опытов с электричеством и физикой плазмы, или посетить интерактивно-познавательную программу "От винта". Кроме того, гости смогут прослушать лекцию "Тайны далеких галактик", поучаствовать в квест-игре, а также увидеть концертную программу. Также многие другие парки региона проведут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня космонавтики.
https://ria.ru/20250407/kapremont-2009887613.html
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московская область (подмосковье), день космонавтики
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), День космонавтики
Более 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в День космонавтики

Мероприятие "Фестиваль космических чудес" пройдет в парках Подмосковья 12 апреля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПримерка костюма и скафандра космонавта
Примерка костюма и скафандра космонавта - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Примерка костюма и скафандра космонавта
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более чем в 90 парках Подмосковья 12 апреля состоится общеобластное мероприятие "Фестиваль космических чудес", приуроченное к празднованию Дня космонавтики, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогут увидеть костюмированные шествия, выставки моделей космических кораблей, мастер-классы по наблюдательной астрономии, квест-игры, концертные программы и многое другое.
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Так, одной из площадок празднования Дня космонавтики станет Центральный городской парк Королева. Посетителей ждут кулинарное шоу по приготовлению планетных блинчиков, выставка фотографий проекта "Шаг в Космос", советская настольная игра "Астрономия" и творческие мастер-классы. Также гостям покажут документальный фильм о Юрии Гагарине, а вечером посетители смогут понаблюдать в телескоп за звездами.
Городской парк Павлово-Посадского городского округа организует экспозицию под открытым небом от музея Валерия Быковского и откроет зону сухого пайка "Космический завтрак". Для юных посетителей пройдут мастер-классы "Космический маскарад" и "Моя ракета", а также лекция "Первый полет в космос. Первый отряд космонавтов".
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В парке культуры и отдыха Жуковского городского округа все желающие смогут отправиться на научное шоу, где проведут 12 опытов с электричеством и физикой плазмы, или посетить интерактивно-познавательную программу "От винта". Кроме того, гости смогут прослушать лекцию "Тайны далеких галактик", поучаствовать в квест-игре, а также увидеть концертную программу.
Также многие другие парки региона проведут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня космонавтики.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)День космонавтики
 
 
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