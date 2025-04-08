https://ria.ru/20250408/podmoskove-2009987589.html

Более 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в День космонавтики

Более 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в День космонавтики - РИА Новости, 08.04.2025

Более 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в День космонавтики

Более чем в 90 парках Подмосковья 12 апреля состоится общеобластное мероприятие "Фестиваль космических чудес", приуроченное к празднованию Дня космонавтики,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:12:00+03:00

2025-04-08T12:12:00+03:00

2025-04-08T12:12:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

день космонавтики

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более чем в 90 парках Подмосковья 12 апреля состоится общеобластное мероприятие "Фестиваль космических чудес", приуроченное к празднованию Дня космонавтики, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Гости смогут увидеть костюмированные шествия, выставки моделей космических кораблей, мастер-классы по наблюдательной астрономии, квест-игры, концертные программы и многое другое. Так, одной из площадок празднования Дня космонавтики станет Центральный городской парк Королева. Посетителей ждут кулинарное шоу по приготовлению планетных блинчиков, выставка фотографий проекта "Шаг в Космос", советская настольная игра "Астрономия" и творческие мастер-классы. Также гостям покажут документальный фильм о Юрии Гагарине, а вечером посетители смогут понаблюдать в телескоп за звездами. Городской парк Павлово-Посадского городского округа организует экспозицию под открытым небом от музея Валерия Быковского и откроет зону сухого пайка "Космический завтрак". Для юных посетителей пройдут мастер-классы "Космический маскарад" и "Моя ракета", а также лекция "Первый полет в космос. Первый отряд космонавтов". В парке культуры и отдыха Жуковского городского округа все желающие смогут отправиться на научное шоу, где проведут 12 опытов с электричеством и физикой плазмы, или посетить интерактивно-познавательную программу "От винта". Кроме того, гости смогут прослушать лекцию "Тайны далеких галактик", поучаствовать в квест-игре, а также увидеть концертную программу. Также многие другие парки региона проведут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня космонавтики.

https://ria.ru/20250407/kapremont-2009887613.html

https://ria.ru/20250407/parki-2009878302.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), день космонавтики