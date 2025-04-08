https://ria.ru/20250408/podezd-2010055198.html

Более 2,3 тыс подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года

Более 2,3 тыс подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.04.2025

Более 2,3 тыс подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года

Специалисты управляющих организаций Подмосковья отремонтировали с начала года свыше 2,3 тысячи дверей в подъездах многоквартирных домов (МКД), сообщает... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:25:00+03:00

2025-04-08T16:25:00+03:00

2025-04-08T16:25:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ремонт

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты управляющих организаций Подмосковья отремонтировали с начала года свыше 2,3 тысячи дверей в подъездах многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Работы проводились по заявкам жителей. В частности, специалисты отремонтировали пружины и доводчики. Двери в подъездах чаще всего подвержены физическому износу и со временем приходят в негодность, уточняют в министерстве. Например, жители первых этажей могут слышать стук из-за сломанного доводчика. Для них вопрос замены пришедшей в негодность конструкции особенно актуален. Правилами содержания имущества предусмотрено, что двери подъездов и автоматически запирающиеся устройства относятся к общедомовому имуществу МКД. За их содержание ответственность несет управляющая организация, которая должна проводить своевременный ремонт объектов, отметили в министерстве. Таким образом, ремонт проводится как по запросам жителей, так и после осмотра специалистами. С вопросами о ненадлежащем состоянии входных дверей и дверей внутри подъездов жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу.

https://ria.ru/20250408/shkoly-2010045373.html

https://ria.ru/20250408/podmoskove-2009991341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ремонт