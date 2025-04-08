https://ria.ru/20250408/podezd-2010055198.html
Более 2,3 тыс подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года
Более 2,3 тыс подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.04.2025
Более 2,3 тыс подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года
Специалисты управляющих организаций Подмосковья отремонтировали с начала года свыше 2,3 тысячи дверей в подъездах многоквартирных домов (МКД), сообщает... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:25:00+03:00
2025-04-08T16:25:00+03:00
2025-04-08T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты управляющих организаций Подмосковья отремонтировали с начала года свыше 2,3 тысячи дверей в подъездах многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Работы проводились по заявкам жителей. В частности, специалисты отремонтировали пружины и доводчики. Двери в подъездах чаще всего подвержены физическому износу и со временем приходят в негодность, уточняют в министерстве. Например, жители первых этажей могут слышать стук из-за сломанного доводчика. Для них вопрос замены пришедшей в негодность конструкции особенно актуален. Правилами содержания имущества предусмотрено, что двери подъездов и автоматически запирающиеся устройства относятся к общедомовому имуществу МКД. За их содержание ответственность несет управляющая организация, которая должна проводить своевременный ремонт объектов, отметили в министерстве. Таким образом, ремонт проводится как по запросам жителей, так и после осмотра специалистами. С вопросами о ненадлежащем состоянии входных дверей и дверей внутри подъездов жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу.
https://ria.ru/20250408/shkoly-2010045373.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ремонт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ремонт
Более 2,3 тыс подъездных дверей отремонтировали в Подмосковье с начала года
Специалисты отремонтировали более 2,3 тысячи дверей в подъездах Подмосковья
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты управляющих организаций Подмосковья отремонтировали с начала года свыше 2,3 тысячи дверей в подъездах многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Работы проводились по заявкам жителей. В частности, специалисты отремонтировали пружины и доводчики.
Двери в подъездах чаще всего подвержены физическому износу и со временем приходят в негодность, уточняют в министерстве. Например, жители первых этажей могут слышать стук из-за сломанного доводчика. Для них вопрос замены пришедшей в негодность конструкции особенно актуален.
Правилами содержания имущества предусмотрено, что двери подъездов и автоматически запирающиеся устройства относятся к общедомовому имуществу МКД. За их содержание ответственность несет управляющая организация, которая должна проводить своевременный ремонт объектов, отметили в министерстве.
Таким образом, ремонт проводится как по запросам жителей, так и после осмотра специалистами. С вопросами о ненадлежащем состоянии входных дверей и дверей внутри подъездов жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу.