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В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 08.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:13 08.04.2025 (обновлено: 17:23 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/pobeda-2010072834.html
В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы
В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 08.04.2025
В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы
По меньшей мере 400 ветеранов в ЛНР в преддверии юбилея Победы наградили медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщил глава республики Леонид... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:13:00+03:00
2025-04-08T17:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 400 ветеранов в ЛНР в преддверии юбилея Победы наградили медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. "В преддверии празднования юбилея Великой Победы 400 ветеранов, живущих у нас в республике, награждены юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне"", - написал глава региона. По словам Пасечника, руководители всех 28 муниципалитетов Луганской Народной Республики с января посещали ветеранов вместе с молодежью и помогали в решении их проблем. "Юбилейная медаль – это знак безмерной благодарности поколению победителей за их ратный и трудовой подвиг. За то, что сегодня живем мы и наши дети, внуки. За то, что живет и развивается наша Родина – Россия", - отметил он. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения проблемных вопросов.
https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html
луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы

Пасечник: в ЛНР в преддверии юбилея Победы наградили не менее 400 ветеранов

© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 400 ветеранов в ЛНР в преддверии юбилея Победы наградили медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
"В преддверии празднования юбилея Великой Победы 400 ветеранов, живущих у нас в республике, награждены юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне"", - написал глава региона.
© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
1 из 4
© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
2 из 4
© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
3 из 4
© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью 80 лет Победы в Великой Отечественной войне в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
4 из 4
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
1 из 4
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
2 из 4
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
3 из 4
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
4 из 4
По словам Пасечника, руководители всех 28 муниципалитетов Луганской Народной Республики с января посещали ветеранов вместе с молодежью и помогали в решении их проблем.
"Юбилейная медаль – это знак безмерной благодарности поколению победителей за их ратный и трудовой подвиг. За то, что сегодня живем мы и наши дети, внуки. За то, что живет и развивается наша Родина – Россия", - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения проблемных вопросов.
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
27 января, 17:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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