В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы
Пасечник: в ЛНР в преддверии юбилея Победы наградили не менее 400 ветеранов
© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 400 ветеранов в ЛНР в преддверии юбилея Победы наградили медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
"В преддверии празднования юбилея Великой Победы 400 ветеранов, живущих у нас в республике, награждены юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне"", - написал глава региона.
© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
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© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
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© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
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© Фото : пресс-служба главы ЛНРНаграждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
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Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
1 из 4
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
2 из 4
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
3 из 4
Награждение ветеранов медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в ЛНР
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По словам Пасечника, руководители всех 28 муниципалитетов Луганской Народной Республики с января посещали ветеранов вместе с молодежью и помогали в решении их проблем.
"Юбилейная медаль – это знак безмерной благодарности поколению победителей за их ратный и трудовой подвиг. За то, что сегодня живем мы и наши дети, внуки. За то, что живет и развивается наша Родина – Россия", - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения проблемных вопросов.