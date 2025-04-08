https://ria.ru/20250408/pobeda-2010072834.html

В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы

В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 08.04.2025

В ЛНР 400 ветеранов войны наградили медалью в честь 80-летия Победы

По меньшей мере 400 ветеранов в ЛНР в преддверии юбилея Победы наградили медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщил глава республики Леонид... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:13:00+03:00

2025-04-08T17:13:00+03:00

2025-04-08T17:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. По меньшей мере 400 ветеранов в ЛНР в преддверии юбилея Победы наградили медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. "В преддверии празднования юбилея Великой Победы 400 ветеранов, живущих у нас в республике, награждены юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне"", - написал глава региона. По словам Пасечника, руководители всех 28 муниципалитетов Луганской Народной Республики с января посещали ветеранов вместе с молодежью и помогали в решении их проблем. "Юбилейная медаль – это знак безмерной благодарности поколению победителей за их ратный и трудовой подвиг. За то, что сегодня живем мы и наши дети, внуки. За то, что живет и развивается наша Родина – Россия", - отметил он. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения проблемных вопросов.

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

луганская народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне