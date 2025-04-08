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Контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2025
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12:36 08.04.2025 (обновлено: 13:16 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/peskov-2009994632.html
Контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет, заявил Песков
Контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2025
Контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет, заявил Песков
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Контактов у России с Японией по заключению мирного договора сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:36:00+03:00
2025-04-08T13:16:00+03:00
россия
япония
токио
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Контактов у России с Японией по заключению мирного договора сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Россия исходит из реального положения дел."Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Ранее МИД Японии в своем докладе за 2025 год "Синяя книга" по дипломатии сохранил формулировку о "незаконной оккупации Россией северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды, но вновь подчеркнул нацеленность на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора.
https://ria.ru/20250408/yaponiya-2009997253.html
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россия, япония, токио, дмитрий песков, в мире
Россия, Япония, Токио, Дмитрий Песков, В мире
Контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет, заявил Песков

Песков: контактов у России с Японией по мирному договору сейчас нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Контактов у России с Японией по заключению мирного договора сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что Россия исходит из реального положения дел.
"Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее МИД Японии в своем докладе за 2025 год "Синяя книга" по дипломатии сохранил формулировку о "незаконной оккупации Россией северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды, но вновь подчеркнул нацеленность на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора.
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РоссияЯпонияТокиоДмитрий ПесковВ мире
 
 
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