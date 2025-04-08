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В Кремле поддержали переговоры США и Ирана по ядерной программе - РИА Новости, 08.04.2025
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12:38 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/peregovory-2009995040.html
В Кремле поддержали переговоры США и Ирана по ядерной программе
В Кремле поддержали переговоры США и Ирана по ядерной программе - РИА Новости, 08.04.2025
В Кремле поддержали переговоры США и Ирана по ядерной программе
Москва поддерживает прямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе, является сторонником дипломатического урегулирования, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:38:00+03:00
2025-04-08T12:38:00+03:00
в мире
сша
иран
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва поддерживает прямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе, является сторонником дипломатического урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда на сделку, поскольку никто не хочет противоположного. "Безусловно, потому что мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер. Если это будет так, это можно будет только приветствовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддержит ли Москва прямые переговоры между США и Ираном.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html
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в мире, сша, иран, москва, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Иран, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле поддержали переговоры США и Ирана по ядерной программе

Песков: Россия поддерживает переговоры между США и Ираном по ядерной программе

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва поддерживает прямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе, является сторонником дипломатического урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда на сделку, поскольку никто не хочет противоположного.
"Безусловно, потому что мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер. Если это будет так, это можно будет только приветствовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддержит ли Москва прямые переговоры между США и Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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3 апреля, 08:00
 
В миреСШАИранМоскваДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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