https://ria.ru/20250408/pensiya-2009944757.html

Соцфонд озвучил условия для назначения пенсии в 2025 году

Соцфонд озвучил условия для назначения пенсии в 2025 году - РИА Новости, 08.04.2025

Соцфонд озвучил условия для назначения пенсии в 2025 году

Для назначения страховой пенсии следует соблюсти три условия, среди них наличие не менее 15 лет стажа и 30 коэффициентов, свидетельствуют данные Социального... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:55:00+03:00

2025-04-08T08:55:00+03:00

2025-04-08T08:55:00+03:00

ольга епифанова

общество

россия

социальный фонд россии

пенсия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Для назначения страховой пенсии следует соблюсти три условия, среди них наличие не менее 15 лет стажа и 30 коэффициентов, свидетельствуют данные Социального фонда России (СФР), с которыми ознакомилось РИА Новости.Третье условие — достижение возраста для выхода на пенсию. На 1 января 2025-го для мужчин он установлен на уровне 64 года и старше, а для женщин — 59 лет и старше.По информации СФР, в этом году индивидуальный пенсионный коэффициент стоит 145,69 рубля. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 907,70 рубля.Сенатор Ольга Епифанова сообщала агентству, что в 2025-м никто не выйдет на пенсию по старости на общих основаниях. Причина — особенности переходного периода пенсионной реформы. Возможность выхода на пенсию у женщин, которым исполнилось 59 лет, а также у мужчин, достигших возраста 64 лет, появится в 2026 году.

https://ria.ru/20250402/pensii-2008780878.html

https://ria.ru/20250331/pensiya-2008297589.html

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ольга епифанова, общество, россия, социальный фонд россии, пенсия