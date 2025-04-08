https://ria.ru/20250408/parizh-2009926636.html

Загоревшееся здание завода в Париже может рухнуть

Загоревшееся здание завода в Париже может рухнуть - РИА Новости, 08.04.2025

Загоревшееся здание завода в Париже может рухнуть

Загоревшееся здание завода по переработке отходов в Париже может рухнуть, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T01:58:00+03:00

2025-04-08T01:58:00+03:00

2025-04-08T06:01:00+03:00

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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Загоревшееся здание завода по переработке отходов в Париже может рухнуть, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных. "Мы смогли сдержать распространение огня, но стена может рухнуть на соседнее здание", — сообщил участвующий в тушении пожара специалист в эфире телеканала. По его словам, интенсивность пламени спала, и он надеется, что огонь удастся потушить "в ближайшие несколько часов".В тушении возгорания принимают участие более 180 пожарных и 45 единиц техники. Как сообщил префект Парижа Лоран Нуньес, причиной пожара на предприятии по переработке отходов Syctom стал взрыв нескольких бутылок с газом. При этом он отметил, что густые клубы дыма, поднимающиеся над городом, не токсичны и не представляют угрозу для населения. Как отметил директор предприятия Корентан Дюпре, на его заводах из-за высокой воспламеняемости материалов очень часто случаются возгорания — порядка 100 в год. Предприятие занимается переработкой бумаги и картона. Расположенный в 17 округе Парижа завод занимает площадь в 12 тысяч квадратных метров и перерабатывает до 50 тысяч тонн отходов в год. Он отметил, что на каждом заводе предусмотрена система пожаротушения, но в данном случае распыляемая ей вода оказалась недостаточной для сдерживания пламени. С завода был эвакуирован 31 сотрудник.Часть кольцевой автодороги на северо-западе Парижа остается перекрытой в обоих направлениях. Мэрия 17 округа в Х призвала жителей держать окна закрытыми. Префектура Парижа сообщила, что в ходе происшествия никто не пострадал. Крупный пожар начался вечером в понедельник на северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала. Проживающие неподалеку пользователи в социальных сетях публиковали фотографии плотного столба дыма, поднимающегося над французской столицей.

https://ria.ru/20250404/marmaris-2009261202.html

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Крупный пожар на северо-западе Парижа Как пишет интернет-издание Sortir a Paris, возгорание произошло на заводе по сбору и переработке отходов Syctom. 2025-04-08T01:58 true PT0M10S

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