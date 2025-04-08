https://ria.ru/20250408/palata-2010038278.html

Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова

Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова - РИА Новости, 08.04.2025

Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова

Американская торговая палата на Тайване обратилась к властям США, включая президента Дональда Трампа, с призывом отменить пошлины в размере 32% на ввозимую с... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:01:00+03:00

2025-04-08T15:01:00+03:00

2025-04-08T15:01:00+03:00

тайвань

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская торговая палата на Тайване обратилась к властям США, включая президента Дональда Трампа, с призывом отменить пошлины в размере 32% на ввозимую с острова продукцию и ускорить переговорный процесс, следует из пресс-релиза, опубликованного во вторник на сайте организации. Трамп 2 апреля заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, а также 32% - на товары из Тайваня. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Американская торговая палата на Тайване выражает свою серьезную озабоченность относительно пошлин, недавно введенных против Тайваня. Мы призываем многочисленных друзей Тайваня в конгрессе и во всем Вашингтоне, включая президента Трампа и членов его администрации, освободить Тайвань от торговых мер, которые могут поставить под угрозу стабильность и доверие, лежащие в основе отношений США и Тайваня", - сказано в заявлении. Председатель торговой палаты Дэн Сильвер подчеркнул важность свободной и честной торговой практики, которая способствует повышению производительности и устойчивому экономическому развитию. "Мы призываем оба правительства ускорить переговоры, которые снизят пошлины до минимально возможного уровня и обеспечат прозрачность, ясность и справедливость процесса", - подчеркнул Сильвер. Ранее официальный представитель Исполнительного Юаня (главный исполнительный орган) Тайваня Ли Хуэйчжи назвала введенные пошлины в размере 32% несправедливыми по отношению к острову и не отражающими реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня. Глава Исполнительного Юаня Чжо Жунтай поручил незамедлительно провести анализ всех аспектов, в которых данная высокая тарифная ставка является необоснованной и несправедливой по отношению к Тайваню, а также "заявить строгую позицию торговому представителю США и потребовать разъяснений". По данным тайваньских властей, в 2024 году импорт товаров из Тайваня в США достиг 116,3 миллиарда долларов, что на 32,5% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время американский экспорт на остров составил 42,3 миллиарда долларов, увеличившись на 6% относительно предыдущего года. При этом торговый дефицит США с Тайванем возрос до почти 73,92 миллиарда долларов, что является значительным увеличением на 54,6% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20250403/tayvan-2009027760.html

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html

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тайвань, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире