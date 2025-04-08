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Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова - РИА Новости, 08.04.2025
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15:01 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/palata-2010038278.html
Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова
Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова - РИА Новости, 08.04.2025
Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова
Американская торговая палата на Тайване обратилась к властям США, включая президента Дональда Трампа, с призывом отменить пошлины в размере 32% на ввозимую с... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:01:00+03:00
2025-04-08T15:01:00+03:00
тайвань
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская торговая палата на Тайване обратилась к властям США, включая президента Дональда Трампа, с призывом отменить пошлины в размере 32% на ввозимую с острова продукцию и ускорить переговорный процесс, следует из пресс-релиза, опубликованного во вторник на сайте организации. Трамп 2 апреля заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, а также 32% - на товары из Тайваня. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Американская торговая палата на Тайване выражает свою серьезную озабоченность относительно пошлин, недавно введенных против Тайваня. Мы призываем многочисленных друзей Тайваня в конгрессе и во всем Вашингтоне, включая президента Трампа и членов его администрации, освободить Тайвань от торговых мер, которые могут поставить под угрозу стабильность и доверие, лежащие в основе отношений США и Тайваня", - сказано в заявлении. Председатель торговой палаты Дэн Сильвер подчеркнул важность свободной и честной торговой практики, которая способствует повышению производительности и устойчивому экономическому развитию. "Мы призываем оба правительства ускорить переговоры, которые снизят пошлины до минимально возможного уровня и обеспечат прозрачность, ясность и справедливость процесса", - подчеркнул Сильвер. Ранее официальный представитель Исполнительного Юаня (главный исполнительный орган) Тайваня Ли Хуэйчжи назвала введенные пошлины в размере 32% несправедливыми по отношению к острову и не отражающими реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня. Глава Исполнительного Юаня Чжо Жунтай поручил незамедлительно провести анализ всех аспектов, в которых данная высокая тарифная ставка является необоснованной и несправедливой по отношению к Тайваню, а также "заявить строгую позицию торговому представителю США и потребовать разъяснений". По данным тайваньских властей, в 2024 году импорт товаров из Тайваня в США достиг 116,3 миллиарда долларов, что на 32,5% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время американский экспорт на остров составил 42,3 миллиарда долларов, увеличившись на 6% относительно предыдущего года. При этом торговый дефицит США с Тайванем возрос до почти 73,92 миллиарда долларов, что является значительным увеличением на 54,6% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20250403/tayvan-2009027760.html
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html
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тайвань, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Тайвань, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова

Торговая палата США на Тайване призвала Трампа отменить пошлины против острова

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская торговая палата на Тайване обратилась к властям США, включая президента Дональда Трампа, с призывом отменить пошлины в размере 32% на ввозимую с острова продукцию и ускорить переговорный процесс, следует из пресс-релиза, опубликованного во вторник на сайте организации.
Трамп 2 апреля заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, а также 32% - на товары из Тайваня. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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"Американская торговая палата на Тайване выражает свою серьезную озабоченность относительно пошлин, недавно введенных против Тайваня. Мы призываем многочисленных друзей Тайваня в конгрессе и во всем Вашингтоне, включая президента Трампа и членов его администрации, освободить Тайвань от торговых мер, которые могут поставить под угрозу стабильность и доверие, лежащие в основе отношений США и Тайваня", - сказано в заявлении.
Председатель торговой палаты Дэн Сильвер подчеркнул важность свободной и честной торговой практики, которая способствует повышению производительности и устойчивому экономическому развитию.
"Мы призываем оба правительства ускорить переговоры, которые снизят пошлины до минимально возможного уровня и обеспечат прозрачность, ясность и справедливость процесса", - подчеркнул Сильвер.
Ранее официальный представитель Исполнительного Юаня (главный исполнительный орган) Тайваня Ли Хуэйчжи назвала введенные пошлины в размере 32% несправедливыми по отношению к острову и не отражающими реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня. Глава Исполнительного Юаня Чжо Жунтай поручил незамедлительно провести анализ всех аспектов, в которых данная высокая тарифная ставка является необоснованной и несправедливой по отношению к Тайваню, а также "заявить строгую позицию торговому представителю США и потребовать разъяснений".
По данным тайваньских властей, в 2024 году импорт товаров из Тайваня в США достиг 116,3 миллиарда долларов, что на 32,5% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время американский экспорт на остров составил 42,3 миллиарда долларов, увеличившись на 6% относительно предыдущего года. При этом торговый дефицит США с Тайванем возрос до почти 73,92 миллиарда долларов, что является значительным увеличением на 54,6% в годовом исчислении.
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ТайваньСШАКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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