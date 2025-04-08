Торговая палата США на Тайване призвала отменить пошлины против острова
Торговая палата США на Тайване призвала Трампа отменить пошлины против острова
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская торговая палата на Тайване обратилась к властям США, включая президента Дональда Трампа, с призывом отменить пошлины в размере 32% на ввозимую с острова продукцию и ускорить переговорный процесс, следует из пресс-релиза, опубликованного во вторник на сайте организации.
Трамп 2 апреля заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, а также 32% - на товары из Тайваня. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми
3 апреля, 07:57
"Американская торговая палата на Тайване выражает свою серьезную озабоченность относительно пошлин, недавно введенных против Тайваня. Мы призываем многочисленных друзей Тайваня в конгрессе и во всем Вашингтоне, включая президента Трампа и членов его администрации, освободить Тайвань от торговых мер, которые могут поставить под угрозу стабильность и доверие, лежащие в основе отношений США и Тайваня", - сказано в заявлении.
Председатель торговой палаты Дэн Сильвер подчеркнул важность свободной и честной торговой практики, которая способствует повышению производительности и устойчивому экономическому развитию.
"Мы призываем оба правительства ускорить переговоры, которые снизят пошлины до минимально возможного уровня и обеспечат прозрачность, ясность и справедливость процесса", - подчеркнул Сильвер.
Ранее официальный представитель Исполнительного Юаня (главный исполнительный орган) Тайваня Ли Хуэйчжи назвала введенные пошлины в размере 32% несправедливыми по отношению к острову и не отражающими реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня. Глава Исполнительного Юаня Чжо Жунтай поручил незамедлительно провести анализ всех аспектов, в которых данная высокая тарифная ставка является необоснованной и несправедливой по отношению к Тайваню, а также "заявить строгую позицию торговому представителю США и потребовать разъяснений".
По данным тайваньских властей, в 2024 году импорт товаров из Тайваня в США достиг 116,3 миллиарда долларов, что на 32,5% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время американский экспорт на остров составил 42,3 миллиарда долларов, увеличившись на 6% относительно предыдущего года. При этом торговый дефицит США с Тайванем возрос до почти 73,92 миллиарда долларов, что является значительным увеличением на 54,6% в годовом исчислении.
В Китае оценили новые пошлины на импорт из США
4 апреля, 14:49