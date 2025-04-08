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Что сделало Овечкина легендой: тайное оружие российского хоккеиста раскрыто - РИА Новости, 08.04.2025
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11:42 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ovechkin-2009979222.html
Что сделало Овечкина легендой: тайное оружие российского хоккеиста раскрыто
Что сделало Овечкина легендой: тайное оружие российского хоккеиста раскрыто - РИА Новости, 08.04.2025
Что сделало Овечкина легендой: тайное оружие российского хоккеиста раскрыто
Александр Овечкин вписал свое имя в историю, побив "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Но мало кто знает, что за этим... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:42:00+03:00
2025-04-08T11:42:00+03:00
спорт
олимпийские игры
россия
европа
пекин
вера глаголева
уэйн гретцки
александр овечкин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Александр Овечкин вписал свое имя в историю, побив "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Но мало кто знает, что за этим титаническим достижением стоит не только его талант и упорство. Кто те женщины, без которых русская машина никогда бы не сломала границы возможного? Что происходит в жизни великого спортсмена за пределами льда?Золотая кровьВ жилах Александра Овечкина течет кровь настоящих чемпионов. Его отец, Михаил Викторович, известный как "дядя Миша", был многообещающим футболистом московского "Динамо", чью карьеру прервала травма. После этого он не опустил руки, а посвятил себя тренерской работе, воспитывая новое поколение футболистов.Но настоящей звездой семьи была мать Александра — Татьяна Николаевна. Ее имя произносят с трепетом в спортивных кругах. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы — и это лишь часть ее титулов. Завершив карьеру игрока, она привела женскую команду "Динамо" к четырем чемпионским титулам России в качестве тренера."Будь лучшим или не играй вообще"Татьяна Николаевна с детства прививала сыну железное правило: в спорте нет места вторым и третьим. "Если выбрал спорт, будь лучшим", — эти слова стали жизненным кредо Александра. Мать не просто воспитывала его — она формировала характер чемпиона.Своим примером она доказывала: упорство и труд всегда вознаграждаются. Неудивительно, что на вопрос о величайшей спортсменке всех времен Овечкин без колебаний назвал свою маму. Даже знаменитый номер 8 на его форме — дань уважения матери."Я смотрел на нее и мечтал достичь того же", — признался Овечкин в одном из интервью. И сын не подвел, превзойдя даже самые смелые ожидания.Очень завидный холостякДолгие годы Овечкин носил статус самого завидного холостяка в мире спорта. Мужественный, успешный, баснословно богатый — его имя связывали с певицей Жанной Фриске, моделью Викторией Лопыревой, даже с солисткой Black Eyed Peas Ферги.Серьезными казались только отношения с теннисисткой Марией Кириленко. Пара даже объявила о помолвке в 2012 году, но свадьба так и не состоялась. Судьба готовила для Александра совсем другую встречу — ту, которая изменит всю его жизнь.Встреча, изменившая жизньИх первая встреча произошла еще в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Овечкин был почетным гостем, а 14-летняя Анастасия Шубская, дочь известной актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского, сопровождала отца, работавшего в Олимпийском комитете России.Знакомство ограничилось мимолетным общением, после которого они добавили друг друга в социальных сетях и... пропали с радаров на долгие шесть лет. Судьба свела их вновь в 2014 году, когда Шубская приехала в США на курсы актерского мастерства и начала посещать матчи "Вашингтона"."Мне хорошо запомнилось, что у него не было высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень", — вспоминала Анастасия в интервью.От первого танца к кольцу с бриллиантомИх отношения развивались стремительно. Через шесть месяцев Александр уже знакомил возлюбленную со своими родителями, а вскоре сделал ей предложение."Каждый день, просыпаясь, я благодарю Бога, что этот человек рядом со мной. Несмотря на свой брутальный вид, он добрый, нежный и ласковый", — делилась Настасья своими чувствами.Официально пара зарегистрировала отношения в 2016 году, а пышную свадьбу отпраздновала 8 июля 2017 года — в День семьи, любви и верности. Торжество в подмосковной Барвихе собрало весь цвет российского спорта и шоу-бизнеса. Особым моментом стал звонок от президента России Владимира Путина, лично поздравившего молодоженов.Вместе и в горе, и в радостиСудьба проверяла пару на прочность. Всего через несколько месяцев после свадьбы ушла из жизни мать Анастасии — актриса Вера Глаголева, долгое время скрывавшая от публики свою борьбу с раком желудка."Есть такая гордость за него, за Россию. И он очень хороший парень, так что за дочь спокойна", — говорила Глаголева об Александре незадолго до своей смерти.В 2023 году семью постигла новая утрата — в возрасте 71 года скончался отец хоккеиста, Михаил Викторович. Для Овечкина это стало тяжелым ударом — отец всегда был важной частью его жизненного пути.В эти тяжелейшие моменты супруги крепко держались друг за друга, доказывая, что клятва "и в горе, и в радости" для них не пустые слова.Династия чемпионов: наследники великого снайпераУ пары родился первенец в 2018 году — сын Сергей, названный в честь погибшего брата Овечкина. Символично, что в том же году хоккеист наконец завоевал свой первый Кубок Стэнли — трофей, к которому шел 13 долгих лет.Через два года семья пополнилась вторым сыном — Ильей. Александр не скрывает, что семья стала для него источником новой мотивации и силы. "С Настей я понял, что встретил лучшего человека. Она подарила мне двух сыновей, и я надеюсь, у нас еще будут дети. Она — мой друг, моя любовь и моя жена", — признавался он в интервью.Главная болельщица и талисманКогда Овечкин забросил свою 895-ю шайбу, побив рекорд Гретцки, весь мир заговорил о феномене российского спортсмена. Но что стоит за этим достижением? Татьяна Овечкина отреагировала с присущей ей уверенностью: "Я знала, что Саша забьет! Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Дело времени только было".Супруга хоккеиста раскрыла главный секрет его долголетия в спорте: "Он забивает, потому что хочет, чтобы его команда играла хорошо, и в первую очередь это делает для команды. Он просто получает удовольствие от игры до сих пор, спустя 20 лет он каждую игру отдается и действительно получает удовольствие. Глаза горят, главное, чтобы это оставалось, тогда все возможно".Возможно, именно в этом и кроется секрет феномена Овечкина — в непоколебимой поддержке семьи, которая стала для него не просто тылом, но фундаментом всех достижений. Родители, заложившие характер чемпиона, и жена, создавшая надежный дом. За каждой великой победой всегда стоит сильная команда поддержки — и у Александра она поистине золотая.
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РИА Новости
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96
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спорт, олимпийские игры, россия, европа, пекин, вера глаголева, уэйн гретцки, александр овечкин
Спорт, Олимпийские игры, Россия, Европа, Пекин, Вера Глаголева, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин

Что сделало Овечкина легендой: тайное оружие российского хоккеиста раскрыто

© Фото : TatlerАнастасия Шубская и Александр Овечкин
Анастасия Шубская и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Tatler
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Александр Овечкин вписал свое имя в историю, побив "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Но мало кто знает, что за этим титаническим достижением стоит не только его талант и упорство. Кто те женщины, без которых русская машина никогда бы не сломала границы возможного? Что происходит в жизни великого спортсмена за пределами льда?

Золотая кровь

В жилах Александра Овечкина течет кровь настоящих чемпионов. Его отец, Михаил Викторович, известный как "дядя Миша", был многообещающим футболистом московского "Динамо", чью карьеру прервала травма. После этого он не опустил руки, а посвятил себя тренерской работе, воспитывая новое поколение футболистов.
© РИА НовостиАлександр Овечкин в раздевалке после матча "Вашингтон" - "Чикаго"
Александр Овечкин в раздевалке после матча Вашингтон - Чикаго - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости
Александр Овечкин в раздевалке после матча "Вашингтон" - "Чикаго"
Но настоящей звездой семьи была мать Александра — Татьяна Николаевна. Ее имя произносят с трепетом в спортивных кругах. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы — и это лишь часть ее титулов. Завершив карьеру игрока, она привела женскую команду "Динамо" к четырем чемпионским титулам России в качестве тренера.

"Будь лучшим или не играй вообще"

Татьяна Николаевна с детства прививала сыну железное правило: в спорте нет места вторым и третьим. "Если выбрал спорт, будь лучшим", — эти слова стали жизненным кредо Александра. Мать не просто воспитывала его — она формировала характер чемпиона.
© РИА Новости / Денисов Антон | Перейти в медиабанкАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Денисов Антон
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Александр Овечкин
Своим примером она доказывала: упорство и труд всегда вознаграждаются. Неудивительно, что на вопрос о величайшей спортсменке всех времен Овечкин без колебаний назвал свою маму. Даже знаменитый номер 8 на его форме — дань уважения матери.
"Я смотрел на нее и мечтал достичь того же", — признался Овечкин в одном из интервью. И сын не подвел, превзойдя даже самые смелые ожидания.

Очень завидный холостяк

Долгие годы Овечкин носил статус самого завидного холостяка в мире спорта. Мужественный, успешный, баснословно богатый — его имя связывали с певицей Жанной Фриске, моделью Викторией Лопыревой, даже с солисткой Black Eyed Peas Ферги.
© Фото : Социальные сети Виктории ЛопыревойВиктория Лопырева и Александр Овечкин
Виктория Лопырева и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Социальные сети Виктории Лопыревой
Виктория Лопырева и Александр Овечкин
Серьезными казались только отношения с теннисисткой Марией Кириленко. Пара даже объявила о помолвке в 2012 году, но свадьба так и не состоялась. Судьба готовила для Александра совсем другую встречу — ту, которая изменит всю его жизнь.

Встреча, изменившая жизнь

Их первая встреча произошла еще в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Овечкин был почетным гостем, а 14-летняя Анастасия Шубская, дочь известной актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского, сопровождала отца, работавшего в Олимпийском комитете России.
Знакомство ограничилось мимолетным общением, после которого они добавили друг друга в социальных сетях и... пропали с радаров на долгие шесть лет. Судьба свела их вновь в 2014 году, когда Шубская приехала в США на курсы актерского мастерства и начала посещать матчи "Вашингтона".
© Фото : Социальные сети Анастасии ШубскойАлександр Овечкин и Анастасия Шубская
Александр Овечкин и Анастасия Шубская - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Социальные сети Анастасии Шубской
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
"Мне хорошо запомнилось, что у него не было высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень", — вспоминала Анастасия в интервью.

От первого танца к кольцу с бриллиантом

Их отношения развивались стремительно. Через шесть месяцев Александр уже знакомил возлюбленную со своими родителями, а вскоре сделал ей предложение.
"Каждый день, просыпаясь, я благодарю Бога, что этот человек рядом со мной. Несмотря на свой брутальный вид, он добрый, нежный и ласковый", — делилась Настасья своими чувствами.
Официально пара зарегистрировала отношения в 2016 году, а пышную свадьбу отпраздновала 8 июля 2017 года — в День семьи, любви и верности. Торжество в подмосковной Барвихе собрало весь цвет российского спорта и шоу-бизнеса. Особым моментом стал звонок от президента России Владимира Путина, лично поздравившего молодоженов.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото

Вместе и в горе, и в радости

Судьба проверяла пару на прочность. Всего через несколько месяцев после свадьбы ушла из жизни мать Анастасии — актриса Вера Глаголева, долгое время скрывавшая от публики свою борьбу с раком желудка.
"Есть такая гордость за него, за Россию. И он очень хороший парень, так что за дочь спокойна", — говорила Глаголева об Александре незадолго до своей смерти.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
Церемония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
В 2023 году семью постигла новая утрата — в возрасте 71 года скончался отец хоккеиста, Михаил Викторович. Для Овечкина это стало тяжелым ударом — отец всегда был важной частью его жизненного пути.
В эти тяжелейшие моменты супруги крепко держались друг за друга, доказывая, что клятва "и в горе, и в радости" для них не пустые слова.

Династия чемпионов: наследники великого снайпера

У пары родился первенец в 2018 году — сын Сергей, названный в честь погибшего брата Овечкина. Символично, что в том же году хоккеист наконец завоевал свой первый Кубок Стэнли — трофей, к которому шел 13 долгих лет.
Через два года семья пополнилась вторым сыном — Ильей. Александр не скрывает, что семья стала для него источником новой мотивации и силы. "С Настей я понял, что встретил лучшего человека. Она подарила мне двух сыновей, и я надеюсь, у нас еще будут дети. Она — мой друг, моя любовь и моя жена", — признавался он в интервью.
© AP Photo / Adam HungerХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин празднует победу с товарищами по команде после гола в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" во втором периоде хоккейного матча НХЛ в Элмонте, штат Нью-Йорк
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин празднует победу с товарищами по команде после гола в ворота Нью-Йорк Айлендерс во втором периоде хоккейного матча НХЛ в Элмонте, штат Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Adam Hunger
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин празднует победу с товарищами по команде после гола в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" во втором периоде хоккейного матча НХЛ в Элмонте, штат Нью-Йорк

Главная болельщица и талисман

Когда Овечкин забросил свою 895-ю шайбу, побив рекорд Гретцки, весь мир заговорил о феномене российского спортсмена. Но что стоит за этим достижением? Татьяна Овечкина отреагировала с присущей ей уверенностью: "Я знала, что Саша забьет! Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Дело времени только было".
Супруга хоккеиста раскрыла главный секрет его долголетия в спорте: "Он забивает, потому что хочет, чтобы его команда играла хорошо, и в первую очередь это делает для команды. Он просто получает удовольствие от игры до сих пор, спустя 20 лет он каждую игру отдается и действительно получает удовольствие. Глаза горят, главное, чтобы это оставалось, тогда все возможно".
© AP Photo / Adam Hunger895-й гол в карьере Александра Овечкина, забитый во втором периоде хоккейного матча НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" на экране стадиона в Элмонте, штат Нью-Йорк
895-й гол в карьере Александра Овечкина, забитый во втором периоде хоккейного матча НХЛ против Нью-Йорк Айлендерс на экране стадиона в Элмонте, штат Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Adam Hunger
895-й гол в карьере Александра Овечкина, забитый во втором периоде хоккейного матча НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" на экране стадиона в Элмонте, штат Нью-Йорк
Возможно, именно в этом и кроется секрет феномена Овечкина — в непоколебимой поддержке семьи, которая стала для него не просто тылом, но фундаментом всех достижений. Родители, заложившие характер чемпиона, и жена, создавшая надежный дом. За каждой великой победой всегда стоит сильная команда поддержки — и у Александра она поистине золотая.
 
СпортОлимпийские игрыРоссияЕвропаПекинВера ГлаголеваУэйн ГретцкиАлександр Овечкин
 
 
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