Что сделало Овечкина легендой: тайное оружие российского хоккеиста раскрыто
© Фото : TatlerАнастасия Шубская и Александр Овечкин
© Фото : Tatler
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Александр Овечкин вписал свое имя в историю, побив "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Но мало кто знает, что за этим титаническим достижением стоит не только его талант и упорство. Кто те женщины, без которых русская машина никогда бы не сломала границы возможного? Что происходит в жизни великого спортсмена за пределами льда?
Золотая кровь
В жилах Александра Овечкина течет кровь настоящих чемпионов. Его отец, Михаил Викторович, известный как "дядя Миша", был многообещающим футболистом московского "Динамо", чью карьеру прервала травма. После этого он не опустил руки, а посвятил себя тренерской работе, воспитывая новое поколение футболистов.
Но настоящей звездой семьи была мать Александра — Татьяна Николаевна. Ее имя произносят с трепетом в спортивных кругах. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы — и это лишь часть ее титулов. Завершив карьеру игрока, она привела женскую команду "Динамо" к четырем чемпионским титулам России в качестве тренера.
"Будь лучшим или не играй вообще"
Татьяна Николаевна с детства прививала сыну железное правило: в спорте нет места вторым и третьим. "Если выбрал спорт, будь лучшим", — эти слова стали жизненным кредо Александра. Мать не просто воспитывала его — она формировала характер чемпиона.
Александр Овечкин
Своим примером она доказывала: упорство и труд всегда вознаграждаются. Неудивительно, что на вопрос о величайшей спортсменке всех времен Овечкин без колебаний назвал свою маму. Даже знаменитый номер 8 на его форме — дань уважения матери.
"Я смотрел на нее и мечтал достичь того же", — признался Овечкин в одном из интервью. И сын не подвел, превзойдя даже самые смелые ожидания.
Очень завидный холостяк
Долгие годы Овечкин носил статус самого завидного холостяка в мире спорта. Мужественный, успешный, баснословно богатый — его имя связывали с певицей Жанной Фриске, моделью Викторией Лопыревой, даже с солисткой Black Eyed Peas Ферги.
© Фото : Социальные сети Виктории ЛопыревойВиктория Лопырева и Александр Овечкин
© Фото : Социальные сети Виктории Лопыревой
Виктория Лопырева и Александр Овечкин
Серьезными казались только отношения с теннисисткой Марией Кириленко. Пара даже объявила о помолвке в 2012 году, но свадьба так и не состоялась. Судьба готовила для Александра совсем другую встречу — ту, которая изменит всю его жизнь.
Встреча, изменившая жизнь
Их первая встреча произошла еще в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Овечкин был почетным гостем, а 14-летняя Анастасия Шубская, дочь известной актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского, сопровождала отца, работавшего в Олимпийском комитете России.
Знакомство ограничилось мимолетным общением, после которого они добавили друг друга в социальных сетях и... пропали с радаров на долгие шесть лет. Судьба свела их вновь в 2014 году, когда Шубская приехала в США на курсы актерского мастерства и начала посещать матчи "Вашингтона".
© Фото : Социальные сети Анастасии ШубскойАлександр Овечкин и Анастасия Шубская
© Фото : Социальные сети Анастасии Шубской
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
"Мне хорошо запомнилось, что у него не было высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень", — вспоминала Анастасия в интервью.
От первого танца к кольцу с бриллиантом
Их отношения развивались стремительно. Через шесть месяцев Александр уже знакомил возлюбленную со своими родителями, а вскоре сделал ей предложение.
"Каждый день, просыпаясь, я благодарю Бога, что этот человек рядом со мной. Несмотря на свой брутальный вид, он добрый, нежный и ласковый", — делилась Настасья своими чувствами.
Официально пара зарегистрировала отношения в 2016 году, а пышную свадьбу отпраздновала 8 июля 2017 года — в День семьи, любви и верности. Торжество в подмосковной Барвихе собрало весь цвет российского спорта и шоу-бизнеса. Особым моментом стал звонок от президента России Владимира Путина, лично поздравившего молодоженов.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото
Вместе и в горе, и в радости
Судьба проверяла пару на прочность. Всего через несколько месяцев после свадьбы ушла из жизни мать Анастасии — актриса Вера Глаголева, долгое время скрывавшая от публики свою борьбу с раком желудка.
"Есть такая гордость за него, за Россию. И он очень хороший парень, так что за дочь спокойна", — говорила Глаголева об Александре незадолго до своей смерти.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
Церемония открытия 39-го Международного Московского кинофестиваля
В 2023 году семью постигла новая утрата — в возрасте 71 года скончался отец хоккеиста, Михаил Викторович. Для Овечкина это стало тяжелым ударом — отец всегда был важной частью его жизненного пути.
В эти тяжелейшие моменты супруги крепко держались друг за друга, доказывая, что клятва "и в горе, и в радости" для них не пустые слова.
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У пары родился первенец в 2018 году — сын Сергей, названный в честь погибшего брата Овечкина. Символично, что в том же году хоккеист наконец завоевал свой первый Кубок Стэнли — трофей, к которому шел 13 долгих лет.
Через два года семья пополнилась вторым сыном — Ильей. Александр не скрывает, что семья стала для него источником новой мотивации и силы. "С Настей я понял, что встретил лучшего человека. Она подарила мне двух сыновей, и я надеюсь, у нас еще будут дети. Она — мой друг, моя любовь и моя жена", — признавался он в интервью.
© AP Photo / Adam HungerХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин празднует победу с товарищами по команде после гола в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" во втором периоде хоккейного матча НХЛ в Элмонте, штат Нью-Йорк
© AP Photo / Adam Hunger
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин празднует победу с товарищами по команде после гола в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" во втором периоде хоккейного матча НХЛ в Элмонте, штат Нью-Йорк
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Когда Овечкин забросил свою 895-ю шайбу, побив рекорд Гретцки, весь мир заговорил о феномене российского спортсмена. Но что стоит за этим достижением? Татьяна Овечкина отреагировала с присущей ей уверенностью: "Я знала, что Саша забьет! Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Дело времени только было".
Супруга хоккеиста раскрыла главный секрет его долголетия в спорте: "Он забивает, потому что хочет, чтобы его команда играла хорошо, и в первую очередь это делает для команды. Он просто получает удовольствие от игры до сих пор, спустя 20 лет он каждую игру отдается и действительно получает удовольствие. Глаза горят, главное, чтобы это оставалось, тогда все возможно".
© AP Photo / Adam Hunger895-й гол в карьере Александра Овечкина, забитый во втором периоде хоккейного матча НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" на экране стадиона в Элмонте, штат Нью-Йорк
© AP Photo / Adam Hunger
895-й гол в карьере Александра Овечкина, забитый во втором периоде хоккейного матча НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" на экране стадиона в Элмонте, штат Нью-Йорк
Возможно, именно в этом и кроется секрет феномена Овечкина — в непоколебимой поддержке семьи, которая стала для него не просто тылом, но фундаментом всех достижений. Родители, заложившие характер чемпиона, и жена, создавшая надежный дом. За каждой великой победой всегда стоит сильная команда поддержки — и у Александра она поистине золотая.