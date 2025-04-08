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В Москве Чечерском проезде завершат строительство спорткомплекса - РИА Новости, 08.04.2025
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09:50 08.04.2025
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В Москве Чечерском проезде завершат строительство спорткомплекса
В Москве Чечерском проезде завершат строительство спорткомплекса - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве Чечерском проезде завершат строительство спорткомплекса
В Москве в Чечерском проезде будет завершено прекращенное в 2021 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:50:00+03:00
2025-04-08T09:50:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Москве в Чечерском проезде будет завершено прекращенное в 2021 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Долгострой взяла на рассмотрение Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2023 году участок под зданием предоставлен собственнику объекта на три года для завершения работ, а в марте 2025 года застройщику выдано разрешение на строительство", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что суммарная площадь объекта составит 3,5 тысячи квадратных метров, высота - до 14 метров. Закончить строительство планируется в 2026 году, заключил Овчинский.К возведению физкультурно-оздоровительного комплекса приступили в 2016 году, но через два года из-за отклонений проекта оно было прекращено. В 2021 году, после уточнения технико-экономических показателей, объект получил положительное заключение экспертизы. Он будет включать в себя универсальные залы, раздевалки с душевыми и санузлами, технические, служебные и административные помещения.С 2011 года оперативная группа Комплекса градостроительной политики и строительства по сокращению долгостроя решила вопросы по 694 объектам. Из них в эксплуатацию введено 205 объектов, возобновлены работы на 276, 213 были демонтированы.
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Москве Чечерском проезде завершат строительство спорткомплекса

На юго-западе Москвы завершат строительство спортивного комплекса

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
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Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Москве в Чечерском проезде будет завершено прекращенное в 2021 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"Долгострой взяла на рассмотрение Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2023 году участок под зданием предоставлен собственнику объекта на три года для завершения работ, а в марте 2025 года застройщику выдано разрешение на строительство", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что суммарная площадь объекта составит 3,5 тысячи квадратных метров, высота - до 14 метров. Закончить строительство планируется в 2026 году, заключил Овчинский.
К возведению физкультурно-оздоровительного комплекса приступили в 2016 году, но через два года из-за отклонений проекта оно было прекращено. В 2021 году, после уточнения технико-экономических показателей, объект получил положительное заключение экспертизы.
Он будет включать в себя универсальные залы, раздевалки с душевыми и санузлами, технические, служебные и административные помещения.
С 2011 года оперативная группа Комплекса градостроительной политики и строительства по сокращению долгостроя решила вопросы по 694 объектам. Из них в эксплуатацию введено 205 объектов, возобновлены работы на 276, 213 были демонтированы.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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