https://ria.ru/20250408/ovchinskiy-2009922252.html

В Москве Чечерском проезде завершат строительство спорткомплекса

В Москве Чечерском проезде завершат строительство спорткомплекса - РИА Новости, 08.04.2025

В Москве Чечерском проезде завершат строительство спорткомплекса

В Москве в Чечерском проезде будет завершено прекращенное в 2021 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:50:00+03:00

2025-04-08T09:50:00+03:00

2025-04-08T09:50:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Москве в Чечерском проезде будет завершено прекращенное в 2021 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Долгострой взяла на рассмотрение Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2023 году участок под зданием предоставлен собственнику объекта на три года для завершения работ, а в марте 2025 года застройщику выдано разрешение на строительство", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что суммарная площадь объекта составит 3,5 тысячи квадратных метров, высота - до 14 метров. Закончить строительство планируется в 2026 году, заключил Овчинский.К возведению физкультурно-оздоровительного комплекса приступили в 2016 году, но через два года из-за отклонений проекта оно было прекращено. В 2021 году, после уточнения технико-экономических показателей, объект получил положительное заключение экспертизы. Он будет включать в себя универсальные залы, раздевалки с душевыми и санузлами, технические, служебные и административные помещения.С 2011 года оперативная группа Комплекса градостроительной политики и строительства по сокращению долгостроя решила вопросы по 694 объектам. Из них в эксплуатацию введено 205 объектов, возобновлены работы на 276, 213 были демонтированы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы