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Более 10 тысяч человек стали самозанятыми в Оренбуржье с начала года - РИА Новости, 08.04.2025
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Твой бизнес
 
11:47 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/orenburzhe-2009980634.html
Более 10 тысяч человек стали самозанятыми в Оренбуржье с начала года
Более 10 тысяч человек стали самозанятыми в Оренбуржье с начала года - РИА Новости, 08.04.2025
Более 10 тысяч человек стали самозанятыми в Оренбуржье с начала года
В Оренбургской области статус самозанятого оформили 11 тысяч человек с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:47:00+03:00
2025-04-08T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Оренбургской области статус самозанятого оформили 11 тысяч человек с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Всего в области зарегистрировано более 134 тысяч самозанятых. Специальный налоговый режим работает в регионе с 2020 года. Число применяющих его, масштабы их деятельности, объемы производства, рынки сбыта ежегодно увеличиваются. Так, среди причин растущего интереса оренбуржцев к самозанятости – специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", простой механизм его оформления, доступ к мерам поддержки, отмечают в пресс-службе. На данный момент в регионе действует более 100 мер поддержки предпринимателей. В рамках гарантийной поддержки государство берет на себя значительную часть залоговых обязательств перед банком, если предприниматель хочет взять кредит для развития своего дела. Особенно востребованным остается льготное кредитование, подчеркнули в пресс-службе. Обратившись в центр поддержки предпринимательства, предприниматель может получить займы по ставке от 5 до 11% годовых. Кроме этого, можно воспользоваться государственной соцпомощью на основании социального контракта и получить поддержку в размере 350 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009885482.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Оренбургская область
Более 10 тысяч человек стали самозанятыми в Оренбуржье с начала года

В Оренбургской области статус самозанятого получили 11 тыс человек с начала года

© РИА Новости / Светлана ШевченкоРабота мастерской-ателье
Работа мастерской-ателье - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Работа мастерской-ателье
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Оренбургской области статус самозанятого оформили 11 тысяч человек с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Всего в области зарегистрировано более 134 тысяч самозанятых. Специальный налоговый режим работает в регионе с 2020 года. Число применяющих его, масштабы их деятельности, объемы производства, рынки сбыта ежегодно увеличиваются.
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Число самозанятых в Подмосковье достигло почти 900 тысяч
Вчера, 18:43
Так, среди причин растущего интереса оренбуржцев к самозанятости – специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", простой механизм его оформления, доступ к мерам поддержки, отмечают в пресс-службе.
На данный момент в регионе действует более 100 мер поддержки предпринимателей. В рамках гарантийной поддержки государство берет на себя значительную часть залоговых обязательств перед банком, если предприниматель хочет взять кредит для развития своего дела. Особенно востребованным остается льготное кредитование, подчеркнули в пресс-службе. Обратившись в центр поддержки предпринимательства, предприниматель может получить займы по ставке от 5 до 11% годовых. Кроме этого, можно воспользоваться государственной соцпомощью на основании социального контракта и получить поддержку в размере 350 тысяч рублей.
Чита - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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