https://ria.ru/20250408/orenburzhe-2009980634.html

Более 10 тысяч человек стали самозанятыми в Оренбуржье с начала года

Более 10 тысяч человек стали самозанятыми в Оренбуржье с начала года - РИА Новости, 08.04.2025

Более 10 тысяч человек стали самозанятыми в Оренбуржье с начала года

В Оренбургской области статус самозанятого оформили 11 тысяч человек с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:47:00+03:00

2025-04-08T11:47:00+03:00

2025-04-08T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Оренбургской области статус самозанятого оформили 11 тысяч человек с начала 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Всего в области зарегистрировано более 134 тысяч самозанятых. Специальный налоговый режим работает в регионе с 2020 года. Число применяющих его, масштабы их деятельности, объемы производства, рынки сбыта ежегодно увеличиваются. Так, среди причин растущего интереса оренбуржцев к самозанятости – специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", простой механизм его оформления, доступ к мерам поддержки, отмечают в пресс-службе. На данный момент в регионе действует более 100 мер поддержки предпринимателей. В рамках гарантийной поддержки государство берет на себя значительную часть залоговых обязательств перед банком, если предприниматель хочет взять кредит для развития своего дела. Особенно востребованным остается льготное кредитование, подчеркнули в пресс-службе. Обратившись в центр поддержки предпринимательства, предприниматель может получить займы по ставке от 5 до 11% годовых. Кроме этого, можно воспользоваться государственной соцпомощью на основании социального контракта и получить поддержку в размере 350 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009885482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область