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В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.04.2025

В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:50:00+03:00

2025-04-08T21:50:00+03:00

2025-04-08T21:51:00+03:00

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС: Внимание!!! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно - покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тамбовская область

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2025

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, безопасность