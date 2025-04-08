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Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне - РИА Новости, 08.04.2025
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09:51 08.04.2025 (обновлено: 10:04 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/napadenie-2009954547.html
Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне
Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне - РИА Новости, 08.04.2025
Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне
Один из полицейских, раненных в результате нападения на посту ДПС в Чечне, скончался, сообщает республиканское следственное управление СК. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T10:04:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Один из полицейских, раненных в результате нападения на посту ДПС в Чечне, скончался, сообщает республиканское следственное управление СК.Ранее ведомство сообщило, что накануне житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован."В результате полученных ранений один из полицейских скончался", - говорится в релизе.По данным ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне

В Чечне умер один из раненных при нападении на пост ДПС сотрудников полиции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Один из полицейских, раненных в результате нападения на посту ДПС в Чечне, скончался, сообщает республиканское следственное управление СК.
Ранее ведомство сообщило, что накануне житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован.
"В результате полученных ранений один из полицейских скончался", - говорится в релизе.
По данным ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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