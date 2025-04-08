https://ria.ru/20250408/napadenie-2009954547.html

Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне

Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне - РИА Новости, 08.04.2025

Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне

Один из полицейских, раненных в результате нападения на посту ДПС в Чечне, скончался, сообщает республиканское следственное управление СК. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:51:00+03:00

2025-04-08T09:51:00+03:00

2025-04-08T10:04:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Один из полицейских, раненных в результате нападения на посту ДПС в Чечне, скончался, сообщает республиканское следственное управление СК.Ранее ведомство сообщило, что накануне житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован."В результате полученных ранений один из полицейских скончался", - говорится в релизе.По данным ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.

https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)