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Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне
Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне - РИА Новости, 08.04.2025
Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне
Один из полицейских, раненных в результате нападения на посту ДПС в Чечне, скончался, сообщает республиканское следственное управление СК. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T09:51:00+03:00
2025-04-08T10:04:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Один из полицейских, раненных в результате нападения на посту ДПС в Чечне, скончался, сообщает республиканское следственное управление СК.Ранее ведомство сообщило, что накануне житель города Ачхой-Мартан в Чечне, по предварительным данным, напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован."В результате полученных ранений один из полицейских скончался", - говорится в релизе.По данным ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения.
https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
Умер один из полицейских, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне
В Чечне умер один из раненных при нападении на пост ДПС сотрудников полиции