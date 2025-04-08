https://ria.ru/20250408/nalchik-2010064213.html

В Нальчике замглавврача поликлиники заподозрили в хищении

В Нальчике замглавврача поликлиники заподозрили в хищении - РИА Новости, 08.04.2025

В Нальчике замглавврача поликлиники заподозрили в хищении

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного врача и работников бухгалтерии одной из поликлиник Нальчика, которых... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:53:00+03:00

2025-04-08T16:53:00+03:00

2025-04-08T16:53:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного врача и работников бухгалтерии одной из поликлиник Нальчика, которых подозревают в хищении 3,6 миллиона рублей, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год заместитель главного врач одной из поликлиник Нальчика, действуя по предварительному сговору с главным бухгалтером и двумя бухгалтерами, внесли заведомо ложные сведения в электронные реестры на зачисление заработной платы на имя женщины, которая не являлась работником поликлиники", - говорится в сообщении. Отмечается, что, используя банковскую карту женщины, подозреваемые, похитили бюджетные средства в размере 3,6 миллиона рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

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происшествия, нальчик, россия