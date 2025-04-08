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ВС России у Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии, заявил источник - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 08.04.2025 (обновлено: 11:47 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/naemniki-2009934796.html
ВС России у Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии, заявил источник
ВС России у Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии, заявил источник - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России у Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии, заявил источник
Российским штурмовикам противостоят в Курской области наемники из Колумбии, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:07:00+03:00
2025-04-08T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
богота
вооруженные силы рф
колумбия
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КУРСК, 8 апр — РИА Новости. Российским штурмовикам противостоят в Курской области наемники из Колумбии, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север"."Нашим штурмовикам из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса совместно с 177-м полком морской пехоты в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников", — заявил собеседник агентства.Накануне источник в группировке "Север" сообщил РИА Новости, что колумбийских наемников направляют в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей.Украинское издание "Зеркало недели" писало, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 человек.Посол республики в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра говорил РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в столице латиноамериканской страны. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html
https://ria.ru/20250407/delo-2009764441.html
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россия, украина, богота, вооруженные силы рф, колумбия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Богота, Вооруженные силы РФ, Колумбия
ВС России у Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии, заявил источник

Штурмовиков "Севера" у курского Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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КУРСК, 8 апр — РИА Новости. Российским штурмовикам противостоят в Курской области наемники из Колумбии, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север".
"Нашим штурмовикам из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса совместно с 177-м полком морской пехоты в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников", — заявил собеседник агентства.
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Накануне источник в группировке "Север" сообщил РИА Новости, что колумбийских наемников направляют в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей.
Украинское издание "Зеркало недели" писало, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 человек.
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Посол республики в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра говорил РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в столице латиноамериканской страны. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБоготаВооруженные силы РФКолумбия
 
 
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