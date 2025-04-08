ВС России у Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии, заявил источник
Штурмовиков "Севера" у курского Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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КУРСК, 8 апр — РИА Новости. Российским штурмовикам противостоят в Курской области наемники из Колумбии, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север".
"Нашим штурмовикам из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса совместно с 177-м полком морской пехоты в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников", — заявил собеседник агентства.
Накануне источник в группировке "Север" сообщил РИА Новости, что колумбийских наемников направляют в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей.
Украинское издание "Зеркало недели" писало, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 человек.
Посол республики в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра говорил РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в столице латиноамериканской страны. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.